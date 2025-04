Ningú esperava la clàusula personal que Terelu Campos inclou en tots els seus contractes.

Màlaga torna a ser el refugi emocional de Terelu Campos per Setmana Santa. Com cada any, la col·laboradora s'ha deixat veure entre els devots per acompanyar les seves imatges, especialment el Cautivo, al qual l'uneix una història molt personal. Terelu Campos ha viscut aquestes dates entre l'emoció i el record, sobretot per l'absència de la seva mare, María Teresa Campos, la figura de la qual va estar sempre lligada a aquesta tradició.

Per a les Campos, la Setmana Santa ha estat un esdeveniment sagrat. Durant anys, María Teresa, juntament amb les seves filles, contemplava els passos des d'un balcó privilegiat al carrer Larios. No obstant això, tot va canviar quan la presentadora va deixar d'assistir-hi el 2022 per problemes de salut i, la seva defunció, al setembre de 2023, va marcar un abans i un després en aquesta tradició familiar.

En una entrevista amb el mitjà local 101tv.es, Terelu Campos ha compartit la seva visió sobre aquests dies tan assenyalats, revelant com la devoció al Senyor de Màlaga va néixer en un moment crucial de la seva vida. "El Senyor de Màlaga ('El Cautivo') crec que és especial per a tots els malaguenys. La meva unió ve de quan em vaig casar i no em quedava embarassada. Llavors, hi va haver un any que, des del taller de costures del meu amic Maro Blanca, li vaig demanar que m'ajudés", va explicar amb sinceritat.

| Mediaset

A partir de llavors, va néixer una promesa que ha complert amb gran fidelitat: "Li vaig prometre que l'anava a veure cada any i només he fallat dues vegades. Una, per pandèmia; l'altra, perquè l'Alejandra va néixer el 24 de març, en plena Setmana Santa. Traient aquests dos moments, sempre l'he vist".

Més enllà de la tradició i la fe, Terelu Campos també va abordar la clàusula que inclou en els seus contractes per protegir la seva Setmana Santa. "Des de fa molts anys, tallo la meva vida. Jo he arribat a posar en contracte que no treballo en aquestes dates, necessito estar a Màlaga. És cert que en els últims anys ha estat més complicat. Necessito les meves arrels, la meva gent. Quan vinc, ells em fan tenir els peus a terra", va afirmar amb contundència.