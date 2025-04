Telecinco cancel·la l'emissió de 'Hay una cosa que et vull dir' amb Jorge Javier

Males notícies per als seguidors de 'Hay una cosa que te quiero decir', que es queden sense una nova entrega aquest dissabte 19 d'abril. Just tres mesos després del seu retorn a Telecinco, el programa de Jorge Javier Vázquez farà una aturada en les seves emissions regulars.

El programa reuneix en els seus continguts noves, sorprenents i emotives històries de persones anònimes. A més, recorren juntament amb elles el complex camí de les seves vides, desgranant els seus orígens, els conflictes no resolts i els seus desitjos més íntims.

Però això no serà possible, ja que Telecinco ja ha anunciat un altre pla per a aquest dissabte. La cadena ha optat per no emetre una nova entrega de 'Hay una cosa que te quiero decir', cosa que fa pensar que el format es prendrà un descans. En el seu lloc, emetrà altres continguts que ocupin el buit de l'espai de Jorge Javier Vázquez.

| Telecinco

Serà una pel·lícula en lloc del programa de testimonis. Concretament el títol "I Wanna Dance with Somebody" de Whitney Houston. Això no és més que una estratègia davant les dates en què estem, Setmana Santa. En aquests dies festius, molts programes decideixen emetre programes repetits com 'El Hormiguero' o 'La Revuelta'.

D'aquesta manera, 'Cine 5 Estrellas' s'enfrontarà a '¡Salta!', que manté la seva emissió a Antena 3. Per la seva banda, La 1 apostarà pel cinema amb "La huida", igual que Cuatro amb "El último duelo". Per la seva banda, 'laSexta Xplica' seguirà a la cadena secundària d'Atresmedia.

No obstant això, aquesta cancel·lació de 'Hay una cosa que te quiero decir' no suposa l'adeu definitiu al format, que acaba d'arrencar la seva nova temporada després de ser renovat. Per la seva banda, Jorge Javier Vázquez seguirà compatibilitzant aquest projecte amb el seu paper al capdavant de 'El Diario de Jorge' a la sobretaula de Telecinco i amb 'Supervivientes'.

En la seva última entrega amb la visita de Ana Obregón i Sole Giménez, va liderar en audiències baixant unes dècimes en marcar un 11,8% i 1.037.000 seguidors des de Telecinco. Va deixar així en segona posició a '¡Salta!' amb Manel Fuentes que va pujar 1,3 punts i va ser el més vist de la nit amb un correcte 10,5% i 1.126.000 a Antena 3.