Males notícies per a Dabiz Muñoz sobre el futur de la seva docu-sèrie a Netflix

Mentre gaudeix d'uns dies de vacances amb Cristina Pedroche, Dabiz Muñoz ha hagut de fer front a una notícia que enterboleix la seva escapada. En plens rumors de crisi i fins i tot separació, aquesta escapada ha servit per acallar de manera definitiva totes les notícies. No obstant això, el que no esperava Dabiz Muñoz era rebre un dur revés en l'àmbit professional.

Tal com ha revelat El Confidencial Digital, Netflix ha decidit no renovar 'UniverXO Dabiz' després de la seva primera temporada, a causa d'uns resultats d'audiència discrets. Aquest desenllaç resulta sorprenent, ja que la plataforma havia mostrat inicialment la seva satisfacció amb el producte final i, fins i tot, havia deixat oberta la possibilitat d'una segona entrega. No obstant això, Netflix ha optat per no continuar amb el projecte tenint en compte la fluixa acollida per part del públic.

| Netflix

Al llarg de cinc episodis, Netflix va accedir a 'UniveXO Dabiz' fins a la cuina i més enllà. La sèrie documental explora les pors i anhels de Dabiz. A més, mostra l'examen al qual ell mateix se sotmet cada dia mentre tracta de decidir el futur dels seus restaurants i de la seva vida.

'Univerxo Dabiz' acompanya el protagonista en un viatge vital decisiu per a la seva carrera. Lo fa de la mà del seu equip, de la seva dona -Cristina Pedroche-, dels seus amics i familiars i de col·legues de professió -com René Redzepi, Ricard Camarena, Gastón Acurio o Andoni Luis Aduriz. D'aquesta manera, 'Univerxo Dabiz', produïda per WelinkStudios, es va estrenar a Netflix el passat 20 de desembre del 2024.

Quin és el preu d'aquesta recerca de la perfecció? Què succeirà amb DiverXO? És compatible l'èxit professional amb la felicitat personal? Hi ha algun moment en què Dabiz penja el davantal i passa a ser David? A 'Univerxo Dabiz', l'espectador va poder conèixer les respostes a aquestes preguntes.