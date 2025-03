Maica Benedicto comunica una decisió important sobre el seu futur després de 'GH DÚO'

Maica Benedicto ha pres una ferma decisió després del seu pas per 'GH DÚO', on va quedar segona contra Marieta. L'hostessa murciana ha decidit posar fi a un mal hàbit que va adquirir durant els gairebé sis mesos que va passar a la casa de Guadalix de la Sierra. La jove ha volgut compartir amb els seus seguidors aquest nou propòsit.

D'aquesta manera, Maica Benedicto ha estat molt transparent al respecte, deixant clar el seu compromís amb aquest canvi. A través de les seves xarxes socials, ha volgut fer partícips els seus seguidors d'aquesta meta que s'ha marcat tan sols uns dies després de la final de 'GH DÚO'. "Ho volia dir", va començar anunciant, abans de detallar el pas que ha decidit fer.

Si bé encara no ha començat amb el seu propòsit, Maica Benedicto ha deixat clar que no pensa posposar-lo més. La raó principal darrere d'aquesta decisió és la salut, un aspecte que ha prioritzat ara que ha reprès la seva vida fora del concurs. "Avui vull començar la meva dieta saludable, bé, més aviat no, el que vull és desintoxicar-me de tot el sucre que he pres a la casa de 'GH'", va expressar la murciana.

| Mediaset

Maica Benedicto ha reconegut que el temps que va passar aïllada a 'Gran Hermano' i després a 'GH DÚO' la va portar a certs excessos alimentaris que no formen part de la seva rutina. "Jo no solc menjar res de sucre fora i allà és inevitable", va admetre, deixant clar que ara està decidida a reprendre els seus hàbits més saludables.

A més, ha mostrat la seva determinació a l'hora d'enfrontar-se a aquest repte. "Vull proposar-m'ho i me'l prendré al peu de la lletra perquè em fa sentir bé", va assegurar. Per tant, tot apunta que també anirà actualitzant aquest canvi en la seva rutina als seus seguidors al llarg del temps.

Convinçuda que aquest és el millor camí a seguir, Maica Benedicto va justificar la seva postura amb un argument de pes. "Ja sabem que els paràsits s'alimenten de sucre i de carbohidrats i no ho volem. Volem estar sanes", va concloure.