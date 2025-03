La proposta de Quim Gutiérrez que posa en un compromís a Broncano a 'La Resistencia'

L'última entrega de 'La Revuelta' va tenir com a convidat Quim Gutiérrez, que va acudir al programa per promocionar la seva nova pel·lícula, "Los aitas". Des de l'inici de l'entrevista, l'actor va deixar clar que no perdria l'oportunitat de parlar del seu últim projecte, una cosa que en el format de David Broncano no sempre resulta senzill.

Durant la xerrada, els temes tractats van ser d'allò més variat, des d'ocells fins a implants capil·lars. No obstant això, el punt àlgid va arribar quan David Broncano va llançar les seves habituals preguntes: "Quants diners tens al banc?" i "quantes relacions sexuals has tingut en els últims 30 dies?". Quim Gutiérrez, lluny de respondre directament, va advertir que les seves respostes serien "molt decebedores".

L'actor va intentar evitar a tota costa l'interrogatori de 'La Revuelta', però la insistència del presentador el va fer reaccionar amb una enginyosa proposta. "Saps el que molaria molt a partir d'ara? Que ho expliquessis tu", va dir inesperadament. David Broncano, una mica desconcertat, va rebutjar la idea amb un riure nerviós: "No puc explicar cada dia el mateix".

| RTVE

Lluny de rendir-se, Quim Gutiérrez va intentar convèncer-lo explicant que la seva idea podria servir com un "exercici sociològic", convertint-se en el primer presentador a fer una anàlisi periòdica sobre la seva vida. David Broncano, no obstant això, es va mostrar taxatiu: "Per una banda, estaria bé, però bastanta egolatria genera ja presentar un programa de televisió com per sobre explicar aquestes coses cada dia. No es pot".

El to distès va continuar quan Quim Gutiérrez va voler saber si el presentador imaginava un futur prolongat al capdavant de 'La Revuelta'. Amb el seu característic humor, David Broncano va respondre: "Mentre estigui Pedro Sánchez al Govern, jo estaré aquí". Grison, aprofitant la broma, va afegir: "Si després ve Feijóo, nosaltres ens adaptem. Llancem una vaqueta aquí i canviem a Sergio Bezos pels Morancos, que no es preocupin".

Seguint la línia satírica, David Broncano va rematar el moment assegurant: "Nosaltres som flexibles. Que no es preocupin perquè aquí no faltarà compromís amb el règim". Grison va tancar el tema amb un comentari que va desfermar les rialles al plató: "Mentre ens paguin, el que sigui".