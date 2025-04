Lorena García, presentadora de 'Espejo Público', revela que ha estat operada de càncer

La periodista Lorena García, una de les presentadores d''Espejo Público', ha compartit a les seves xarxes socials una vivència personal que ha marcat un abans i un després a la seva vida. La periodista ha revelat que recentment va ser operada d'un tumor que, afortunadament, ha resultat ser benigne. Un procés difícil, carregat d'incertesa, que ha decidit fer públic per enviar un missatge de conscienciació i esperança.

Tot va començar amb el que semblava un detall sense importància: un bony localitzat a la part superior del pit. Lluny d'alarmar-se, Lorena García va acudir a fer-se les proves pertinents, convençuda que es tractava d'alguna cosa sense gravetat. "Us confesso que vaig pensar que era un bonet de greix o alguna cosa de la llet perquè li seguia donant el pit a la nena", va explicar en el seu missatge.

No obstant això, l'informe de la radiòloga després de l'ecografia i la mamografia va canviar el rumb dels esdeveniments i se li va recomanar una biòpsia. Encara que el primer resultat no indicava malignitat, no va ser del tot concloent, i l'equip mèdic va recomanar extirpar el tumor mitjançant cirurgia. Va ser llavors quan Lorena García va començar a sentir-se especialment vulnerable: "Vaig començar a estar una mica rara".

| Atresmedia

L'operació es va dur a terme el 21 de març sota anestèsia general. Malgrat tractar-se d'una intervenció ambulatòria, Lorena García reconeix que el fet d'enfrontar-se per primera vegada a una anestèsia li va generar bastant temor. "Se'm va venir el món a sobre", va dir sobre el moment en què va saber que havia de ser intervinguda. "He passat dies molt difícils", va afegir, deixant entreveure la càrrega emocional del procés.

Afortunadament, tot va sortir bé i, després de la intervenció i una recuperació que la periodista d''Espejo Público' descriu com "fenomenal", van arribar els resultats definitius. "L'anàlisi patològic del tumor ha revelat que és benigne de manera concloent", ha explicat.

Lorena García ha volgut explicar la seva història com una manera d'animar a altres a prestar atenció a qualsevol senyal del cos i acudir al metge davant el menor dubte. "Que ens observem, ens mirem i ens cuidem i davant el menor dubte anem a l'especialista", ha afirmat.

El seu testimoni ha conclòs amb una reflexió carregada de gratitud, que posa en valor les coses veritablement importants. "La vida ens sorprèn i ens dona aquests ensurts com el que em dona a mi, però també ens dona alegries", ha afirmat.