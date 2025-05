Els set convidats de 'De Viernes', amb el retorn d'una parella polèmica

'De Viernes' anuncia la seva llista amb set convidats per a aquest 23 de maig. El programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona comptarà amb una entrevista a Carlo Costanzia, però també amb el retorn d'Ángel Cristoo JR i Ana Herminia. La setmana passada, 'De Viernes' va baixar 1,6 punts de quota fins a un 10,1% i 823.000 fidels amb l'entrevista a María José Cantudo.

Està vivint una crisi amb Alejandra Rubio? Com ha afectat la paternitat a la seva relació? Com es porta amb Terelu Campos?. Li molesta que aquesta nomeni la seva mare en les seves entrevistes? Com és la relació d'Alejandra amb Mar Flores?. Com afronta l'última hora del procés judicial en què estan immersos els seus germans Pietro i Rocco? Carlo Costanzia s'asseu a 'De Viernes' per respondre a aquestes qüestions i abordar tots els temes i polèmiques sorgits en la seva família des de la seva última presència en un plató al desembre.

| Mediaset

Després de sotmetre's per separat a una teràpia psicològica de mediació per tractar de reconduir la seva relació i evitar la ruptura familiar, Ángel Cristoo JR i Ana Herminia també seran presents a 'De Viernes'. A més de veure les imatges de les seves dures sessions amb la psicòloga, s'obriran com mai per parlar dels moments més durs que han afrontat en els últims mesos. Han arribat a témer per la seva relació, per la qual cosa parlaran del que més els ha dolgut l'un de l'altre, el que troben a faltar com a parella i el que els sobra en les seves vides.

També visitaran el plató de 'De Viernes' el concursant de 'Supervivientes'Manuel González, la seva parella Gabriella Hahlingag, la seva germana Rocío i el seu pare. Abordaran com es troben actualment els seus vincles com a parella i com a família. A més, podran veure imatges de la trobada de Manuel amb els seus pares. Va participar Gabriella en aquesta reunió? És possible una reconciliació?

Per últim, 'De Viernes'abordarà l'última hora de 'Supervivientes' amb material inèdit de l'aventura. El programa de Telecinco comptarà amb les valoracions dels col·laboradors, d'exconcursants i de diversos dels defensors dels participants.