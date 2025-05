Isabel Rábago amplia la seva presència a Antena 3 amb la seva arribada a aquest programa

L'univers televisiu continua movent-se i una de les cares més conegudes del periodisme del cor torna a sorprendre. Després del seu recent fitxatge per 'Y ahora Sonsoles', Isabel Rábago s'incorpora a 'Espejo Público', consolidant així la seva nova etapa a Atresmedia després de la seva sortida de Telecinco.

La periodista i advocada, que durant anys va ser una cara habitual als programes de Telecinco, va ser apartada a finals de 2024 de 'Vamos a ver' i altres espais de la productora d'Ana Rosa Quintana. Cinc mesos després, reapareixia al plató de Sonsoles Ónega, acompanyada per altres professionals amb trajectòries similars com Beatriz Cortázar o Paloma García-Pelayo.

No obstant això, aquest dilluns 12 de maig es va confirmar el que era una possibilitat: Isabel Rábago se suma també a l'equip de 'Espejo Público', l'espai matinal conduït per Susanna Grisoo. El seu paper estarà centrat en la secció de crònica social, un terreny que domina i amb el qual coincidirà amb altres antigues cares de Telecinco com Gemma López. A més, substituirà la vacant que va deixar Laura Fa després de la seva marxa a TVE per formar part de 'La Familia de la Tele'.

| Atresmedia

"Tenim nova noia a l'oficina", va anunciar amb complicitat Susanna Grisoo. "En quin perfil véns?", va voler saber Miquel Valls, obrint el joc a les bromes al plató de 'Espejo Público'. Gema López va ser directa: "Combatiu", va respondre entre rialles.

Isabel Rábago, fidel al seu estil, va respondre amb seguretat: "Jo quan entro en un plató sempre estic alta". No obstant això, Susanna Grisoo va replicar amb to còmplice: "Doncs no baixis, et volem amb aquest llistó a totes hores". Unes paraules amb les quals ha donat el tret de sortida al seu nou lloc a Antena 3.

En audiències, recordem que 'Espejo Público' amb un 12,9% de share i 324.000 espectadors, mantenint el seu bon rendiment al llarg de la temporada. D'aquesta manera, el programa de Susanna Grisoo a Antena 3 va millorar dues dècimes la dada del mes passat. En la seva franja més informativa, de 8:55h a 11h, 'Espejo Público' va assolir un 13,9% de quota de pantalla, superant el seu immediat competidor.