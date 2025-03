L'atracament de 'De Viernes' que trenca Jessica Bueno per unes paraules de Luitingo

Jessica Bueno ha reaparegut a 'De Viernes' per abordar els motius de la seva recent ruptura amb Luitingo. La història d'amor que va sorgir a 'GH VIP' semblava ser ideal, amb el cantant traslladant-se a Bilbao per estar al costat de la model. Al llarg de l'últim any, se'ls havia vist compartir moments feliços, gaudint de viatges i temps en família, però això es va acabar de sobte, sense que ningú ho esperés.

Visiblement emocionada, Jessica Bueno va confessar com de difícil està sent aquest procés per a ella, ja que els seus sentiments pel sevillà segueixen intactes. "Em fa mal i em fa moltíssima pena", va expressar entre llàgrimes.

"Sóc mare i assumeixo que és el meu dia a dia, sé que no puc tenir aquesta llibertat i no puc arrossegar-lo a això. Hem desgastat una cosa que podia ser molt bonica", va admetre Jessica Bueno, deixant clar que sempre ha volgut el millor per a ell. "Ell sigui feliç", va desitjar a 'De Viernes', recordant com d'especial s'havia sentit al seu costat durant la seva relació.

| Mediaset

Durant l'entrevista, va explicar amb més detall les raons que la van portar a prendre la difícil decisió de separar-se. "És un any que se suposa que és el més bonic i nosaltres l'hem viscut amb la meva família, amb els meus fills, amb la meva rutina. Adaptar una parella a la meva vida... No és només conviure amb tres nens, és conviure amb tots els meus problemes, amb la meva lluita. Això desgasta moltíssim. A sobre ens estimem, parlo en present perquè jo encara segueixo enamorada", va revelar amb sinceritat.

L'àudio de Luitingo que ho canvia tot per a Jessica Bueno

El moment més impactant de l'entrevista va arribar quan 'De Viernes' li va mostrar un missatge que canviaria completament la seva visió de la ruptura. Es tractava d'una conversa privada de Luitingo amb la seva família en què parlava de la seva separació amb Jessica Bueno i de la relació amb els seus fills.

En escoltar les paraules de la seva exparella, Jessica Bueno no va poder contenir el plor. "És sap que això està gravat? Com pot dir això? Com pot dir aquestes coses de mi i dels meus fills? El que més em fa mal és que parli així dels meus fills", va expressar completament abatuda a 'De Viernes'.

| Mediaset

Profundament afectada, Jessica Bueno va insistir que no comprenia l'actitud de Luitingo: "No li he donat motius perquè ell estigui enfadat amb mi. Jo no puc canviar la meva vida i per això crec que he estat prou madura per acabar una cosa que ens faria mal. Jo he tingut molts problemes, ho he passat molt malament, estic en teràpia, he de treballar molt en mi i això no m'ajuda", va reconèixer mentre moltes llàgrimes.

"No és just perquè se suposa que ens estimem i una persona que t'estima no fa això", va afegir amb frustració. En veure-la tan afectada, Beatriz Archidona es va acostar per consolar-la.

Jessica Bueno va intentar explicar-se entre sanglots: "Estic en xoc, una cosa és que s'expressi així amb mi, jo no vull parlar d'ell, venia a defensar-lo i a desmentir les mentides. L'únic que he fet ha estat donar-li suport, estimar-lo... Jo no puc canviar la meva vida ni tot el que m'ha passat, no és culpa meva".