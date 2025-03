Comunicat de Luitingo després de les crítiques rebudes després de la seva ruptura amb Jessica Bueno

Luitingo ha esclatat a les xarxes socials després de rebre una onada de comentaris que posen en dubte els seus sentiments després de la seva recent ruptura amb Jessica Bueno. En particular, el finalista de 'GH VIP' ha mostrat la seva indignació davant aquells que asseguren que se'l veu "alegre i feliç". Una afirmació que, segons el mateix Luitingo, està lluny de la realitat.

Luitingo ha publicat un contundent comunicat a les seves xarxes socials després que alguns usuaris l'acusessin de mostrar-se poc afectat per la separació. Aquest nou missatge arriba després de la seva anterior intervenció, en la qual ja va carregar contra Amor Romeira per la informació que va difondre sobre la ruptura. No obstant això, davant l'allau de crítiques recents, Luitingo ha decidit pronunciar-se de nou.

En els últims dies, Luitingo ha compartit diverses publicacions, incloent-hi una dedicatòria als seus pares, una menció al Dia d'Andalusia i una campanya de moda en la qual participa. Aquestes fotografies han generat comentaris negatius per part d'aquells que consideren que la seva actitud no reflecteix el dolor d'una separació.

| Mediaset

Molest per aquestes acusacions, Luitingo ha respost amb fermesa: "Sabia que em cauria el més gran, però bé. Juro per la meva àvia Julia, que és l'última vegada que dono explicacions".

El cantant ha insistit que les crítiques rebudes no s'ajusten a la realitat i ha volgut deixar clar que totes aquestes publicacions no impliquen que no estigui patint. "No estic ni alegre, ni feliç, però sento dir-vos que em dec a la meva feina en qualsevol cosa que em cridin", ha explicat en referència a la sessió de fotos.

A més, ha revelat que ha rebutjat múltiples compromisos professionals a causa del seu estat anímic: "No teniu ni la més mínima idea dels esdeveniments als quals he faltat i llocs on no he anat per estar destrossat literalment". Pel que fa a la imatge d'El Rocío en la qual apareix somrient al costat dels seus pares, ha assegurat que no pot evitar posar així a les fotos: "No serveixo per sortir seriós en una foto, encara que m'estigui morint. Ho sento".

Per tancar el seu missatge, Luitingo ha llançat un clar retret als seus detractors, deixant veure el seu enuig: "Aneu a la merda. Us rebentin els dits escrivint coses lletges, sense sentit i per fer mal. Una abraçada i viure la vida que són dos dies i un precisament està plovent".