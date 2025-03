'De Viernes' incorpora un inesperat nou col·laborador com a substitut de Terelu Campos

'De Viernes' té un nou col·laborador com a substitut de Terelu Campos. La tertuliana ha abandonat temporalment el programa presentat per Santi Acosta i Beatriz Archidona davant la seva participació a 'Supervivientes'. Es desconeix quantes setmanes estarà a Hondures Terelu Campos, però 'De Viernes' ja ha trobat substitut.

Recordem que Patricia Cerezo, Adriano Silva, Patricia Izquierdo, Ángela Portero i José Antonio León van ser els col·laboradors inicials de 'De Viernes'. No obstant això, hi va haver diferents sortides per a les entrades de Patricia Pérez, Antonio Montero i, com a última incorporació, Terelu Campos. Una arribada que va ser fa ja un any, després del seu retorn a Telecinco gairebé un any després del final de 'Sálvame'.

D'aquesta manera, aquest 7 de març, 'De Viernes' ha estrenat un nou col·laborador, que substituirà Terelu Campos. Es tracta del periodista Antonio Rossi, que suma un nou projecte a Telecinco a les seves habituals collaboracions a 'Vamos a ver' i 'El Programa de Ana Rosa'. De fet, aquest mateix matí, Antonio Rossi ha estat al matinal de Joaquín Prat.

| Mediaset

Per tant, Antonio Rossi s'ha estrenat a Sandra Barneda, sent, a més, el primer que ha llançat una pregunta a la presentadora de l'exitosa 'La Isla de las Tentaciones'. Al llarg de la nit també han passat pel programa Jessica Bueno, Yola Berrocal i José Saborido, germà de Susana Saborido i cunyat de Joaquín Sánchez.

Cal destacar que, aquest 7 de març, Antonio Rossi no ha estat l'única incorporació a 'De Viernes'. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona ha rescatat la seva secció per comentar tota l'última hora de 'Supervivientes', amb l'arribada de nous col·laboradors al plató. En aquest cas es tracta de Carmen Lomana, María Jesús Ruiz, Ángel Cristo, Carmen Borrego i Olga Moreno, alguns nous i altres que repeteixen.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' pujava a màxim anual fins a un 11,3% i 916.000 espectadors amb l'entrevista a Olga Moreno. Va ser segona opció, per sota de 'El Desafío', que va liderar la nit amb un bon 13,3% i 1.305.000 seguidors des d'Antena 3.