Beatriz Archidona paralitza en directe 'De Viernes' amb una gran notícia per a Ángela Portero

'De Viernes' ha arrencat amb unes inesperades paraules de Beatriz Archidona per a Ángela Porteroo. La col·laboradora ha estat la protagonista durant uns minuts per una repentina felicitació. Tot ha ocorregut durant l'arrencada de 'De Viernes' d'aquest 7 de març, que també ha comptat amb novetats.

D'aquesta manera, com és habitual, 'De Viernes' ha arrencat la seva emissió avançant els continguts de la nit. Jessica Bueno o Yola Berrocal han trepitjat uns segons el plató com a part del repartiment d'invitats del programa de Beatriz Archidona i Santi Acosta. També han connectat amb Sandra Barneda, que ha estat la primera convidada, i José Saborido, germà de Susana Saborido i cunyat de Joaquín Sánchez.

| Mediaset

Just després, Beatriz Archidona i Santi Acosta han proseguit a 'De Viernes' felicitant l'equip de 'Supervivientes' i a Jorge Javier Vázquez per l'estrena la nit anterior. A més, el programa ha recordat el salt de Terelu Campos en helicòpter, que pocs esperaven.

Ha estat llavors quan Beatriz Archidona ha aprofitat per esmentar l'altra col·laboradora de 'De Viernes': "Felicitam a Terelu i també, aquesta nit volem felicitar, que s'ho tenia molt calladet, a la nostra companya Ángela Porteroo, que és el seu aniversari. No ens ha dit res!"

En aquell moment, entrava un membre de l'equip de darrere de càmeres de 'De Viernes' al plató amb un ram de flors, que li entregava Santi Acosta a Ángela Porteroo. "No ens has dit res, Àngela", repetia Beatriz Archidona. "M'encanta", reaccionava la col·laboradora abans de tornar a seure a la seva cadira.

| Mediaset

D'aquesta manera, Ángela Porteroo ha complert 59 anys a 'De Viernes'. Actualment és col·laboradora de 'De Viernes', però l'hem vista en multitud de formats de Telecinco com 'Así es la vida', 'Ja és migdia', 'Viva la Vida' o també 'Sálvame'. En el passat també va treballar a Antena 3 com una de les col·laboradores de l'última etapa de 'On ets cor?' o a 'Espejo Público', entre altres molts projectes televisius.

En audiències, la setmana passada, 'De Viernes' pujava a màxim anual fins a un 11,3% i 916.000 espectadors amb l'entrevista a Olga Moreno. Va ser segona opció, per sota de 'El Desafío', que va liderar la nit amb un bon 13,3% i 1.305.000 seguidors des d'Antena 3.