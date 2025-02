Comunicat urgent de Luitingo després de la seva ruptura amb Jessica Bueno i assenyalar-se el motiu

Després de revelar-se diumenge la seva ruptura amb Jessica Bueno, Luitingo ha decidit pronunciar-se públicament després de les nombroses crítiques que ha rebut. A través d'un comunicat, ha volgut donar la seva versió dels fets, assegurant que està sent assenyalat injustament com l'únic responsable del final de la relació.

Luitingo, finalista de 'GH VIP', ha utilitzat les seves xarxes socials per explicar que, encara que la ruptura ha generat un gran enrenou, no entén per què les acusacions recauen únicament sobre ell. En el seu missatge, ha volgut posar en valor tot el que ha fet durant el temps que va estar amb la model.

"Davant els insults sense sentit que he rebut a les xarxes, vull aclarir que la decisió de terminar la relació va ser mútua. No hi ha culpables. Tanmateix, veig que les crítiques i especulacions només recauen en mi i no entenc el perquè", ha expressat, evidenciant el seu malestar davant la situació.

| Mediaset

Luitingo ha recordat tot l'esforç que va fer per adaptar-se a una nova vida amb Jessica Bueno i els seus fills, deixant enrere el seu entorn habitual per amor. "He donat tot per amor, vaig deixar la meva família a 1.000 km i em vaig adaptar a una nova vida completament diferent per a mi. Amb tres nens meravellosos als quals he tingut el plaer de cuidar com si fossin de la meva pròpia sang i que sempre estaran en el meu cor", ha assenyalat el cantant.

A més, ha expressat el seu desconcert per la manca de comprensió i respecte que, al seu parer, està rebent després de la separació. "El respecte i l'empatia" no estan sent per a ambdós en aquest moment complicat, ha lamentat el cantant.

Per últim, Luitingo ha volgut dirigir-se a aquells que el critiquen amb duresa, recordant l'impacte que les seves paraules poden tenir. "Imagineu com em sento jo", ha manifestat. "Abans de desitjar-me la mort, penseu el dany que causeu. No només a mi, també a la meva família. Gràcies a aquells que tenen bon cor", ha conclòs en el seu missatge.

Cal destacar que Jessica Bueno també va llançar un comunicat, aclarint que "no hi ha hagut terceres persones per cap de les parts. Sempre ens hem tingut respecte mutu i guardat lleialtat. No ens agradaria que embrutéssiu amb mentides una història d'amor que ha estat preciosa".