Confirmada la pitjor de les notícies sobre la relació entre Jessica Bueno i Luitingo

Jessica Bueno i Luitingo han generat una gran expectació després de la seva sobtada absència a les xarxes socials. Aquesta desaparició virtual ha avivat els rumors sobre una possible crisi en la seva relació, cosa que ha portat a investigar si la parella ha decidit prendre camins separats. Finalment, la informació ha estat confirmada a 'Festa' per Amor Romeira, que ha consultat fonts properes a ambdós.

"He trucat a gent propera de la parella (que es mostrava molt enamorada fa tan sols uns dies a través de les seves xarxes socials) i et puc confirmar que hi ha una ruptura. Em diuen que la parella està tocada arran del recent trasllat a Sevilla quan deixen Bilbao perquè Luitingo té més oci, més contacte amb amics, més sortides... i la Jessica se sent més de costat en el que era en comparació amb Bilbao", ha revelat la col·laboradora de 'Festa'.

Malgrat aquesta confirmació, Amor Romeira ha assenyalat que no es descarta una possible reconciliació. "Pot ser que això vagi cap al camí d'una segona oportunitat, però, a dia d'avui, la relació està trencada", afegia.

D'altra banda, ha explicat com es troba Jessica Bueno davant aquesta nova situació: "Se sent, una vegada més, abandonada, que no ha tingut sort en l'amor. Considera que la seva relació era molt més estable quan estaven 24/7 junts a Bilbao i la seva vida era els dos com a parella. El fet que tornessin a Sevilla ha fet que Luitingo tingui més oci de cara als seus amics de sempre, les seves sortides...".

En tota ruptura solen sorgir especulacions sobre la possible existència de terceres persones. No obstant això, sobre aquest aspecte, Amor Romeira ha volgut ser cautelosa: "No és que hi hagi possibles terceres persones perquè no vull dir això perquè sabeu que m'encanta ser rigorosa. Jo, quan dic una cosa, és veritat, llavors no puc dir això si no sé si és veritat".

El que sí ha deixat clar la col·laboradora de 'Festa' és que han existit certs desencontres que han minat la confiança en la relació. "El que puc confirmar, el que sé, i és cent per cent verídic, és que hi ha hagut mentidetes que la Jessica ha enxampat, tipus 'no sortiré i he sortit'", ha assegurat. Davant aquestes declaracions, Emma García ha reaccionat amb contundència: "això no és una mentideta, això és una mentida".