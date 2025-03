David Cantero assenyala ara el veritable motiu de la seva sortida d'Informatius Telecinco

Han passat gairebé tres setmanes des que Mediaset anunciés la sortida de David Cantero d'Informatius Telecinco, posant fi a una trajectòria de quinze anys a la cadena. La notícia va generar una gran repercussió i moltes preguntes sobre els motius de la seva marxa. Ara, el mateix David Cantero ha volgut aclarir la situació en una entrevista a 'La Ventana' de la Cadena SER, conduït per Carles Francino.

En l'entrevista, David Cantero va confessar que no esperava tanta atenció mediàtica després de la seva sortida. "En la vida en general procuro relativitzar, hi ha un moment d'impacte, però és que cada vegada que la vida m'ha convidat a un canvi ha estat per a millor. És veritat que aquesta repercussió mediàtica brutal no me l'esperava. Sabia que hi hauria cert enrenou, però tant no", va afirmar, agraint el suport del públic i dels seus companys de la professió.

"És el que més orgullós em fa sentir, que el tracte que he rebut ha estat afectuós, carinyós i respectuós", va afegir.

| Cadena SER

David Cantero també va deixar clar que la seva sortida no va ser una decisió pròpia: "Són coses que passen a les empreses i que són totalment lícites. L'empresa vol fer reajustaments econòmics, em diuen volem que cobris menys, bé doncs no, ja està. Arribem a un acord i ja està, és una sortida pactada", va explicar.

Malgrat això, David Cantero va assegurar que la seva relació amb Mediaset ha estat sempre positiva i no guarda rancor. "Jo he estat molt feliç allà, m'ho he passat molt bé i he treballat molt a gust. Però em fa pena perquè jo no tenia intenció de marxar-me en aquest moment", va confessar.

Sobre el seu futur, David Cantero va deixar entreveure que segueix obert a noves oportunitats professionals. "Jo crec que tinc molta corda i molt a explicar", va dir amb convicció. "Jo vaig voler deixar clar que això no es tractava d'una jubilació. Jo no tenia pensat retirar-me ni marxar-me. Si dins d'un any, dos anys doncs encantat", va matisar.

A més, David Cantero va revelar que encara té compromisos pendents amb Mediaset, cosa que implica que la seva desvinculació no serà immediata del tot. "Tinc una entrevista i una gala o esdeveniment pendent en què participaré. I és un cas una mica peculiar, és això que ja t'has anat d'un lloc, però has de tornar perquè et queden pendents coses", va concloure.