Noves protestes dels subcontractats dels informatius de Mediaset a Catalunya

Els periodistes que cada dia tiren endavant els informatius de Mediaset a Catalunya han decidit tornar a fer un pas endavant. Aquest dimecres 16 d'abril, els espectadors de Informatius Telecinco i Noticias Cuatro van poder veure diversos reporters amb un crespó negre visible durant les seves intervencions en directe. Es tracta de l'última acció en una llarga llista de protestes iniciades el 2022 per aquests treballadors subcontractats a través de la productora Lavinia Global Audiovisual.

El gest no és simbòlic, és un crit silenciós: el crespó negre, expliquen, representa "la mort de les seves condicions laborals dignes". Així ho recullen els mateixos treballadors, que han decidit intensificar la seva presència reivindicativa coincidint amb el període de Setmana Santa. La protesta busca cridar l'atenció sobre una situació que, lluny de millorar, porta anys enquistada.

Ricard Martín va ser un dels rostres que va visibilitzar la protesta a l'edició matinal de Informatius Telecinco. Juntament amb ell, més companys seguiran en aquesta línia els pròxims dies, també a Noticias Cuatro. El conflicte, però, no és recent: va començar a l'octubre de 2022 amb dues jornades d'atur. Des de llavors, els treballadors han continuat mobilitzant-se davant la manca de resposta per part de Lavinia, amb una vaga indefinida convocada des de setembre de 2024.

| Mediaset

Cal recordar que aquests professionals no estan contractats directament per Mediaset. La companyia delega el seu servei informatiu a Catalunya a Lavinia, que s'encarrega tant de la redacció com de la producció audiovisual. Això significa que ni càmeres ni periodistes formen part de l'estructura interna del grup de comunicació, una externalització que, segons els treballadors, ha derivat en precarietat i sobrecàrrega laboral.

El nucli del conflicte està en la creixent diferència entre el que s'exigeix i el que s'ofereix. Davant d'una inflació acumulada del 19%, els sous només han pujat un 7%.

A aquesta pèrdua econòmica s'hi suma l'augment de tasques sense millora en la retribució ni en les condicions. Actualment els redactors actuen també com a operadors de càmera. Aquesta dinàmica de rotació forçada s'ha normalitzat tant a Telecinco com a Cuatro, amb equips de només dues persones alternant les seves funcions per cobrir una mateixa notícia.