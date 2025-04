La nova substituta d'Informativos Telecinco per Isabel Jiménez i Ángeles Blanco

Setmana Santa ha portat moviments als platós de televisió, ja que, mentre alguns presentadors es prenen un respir, altres rostres han pogut fer un pas endavant. Aquest ha estat el cas de Informativos Telecinco, que aquest dilluns 14 d'abril ha sorprès la seva audiència amb una nova presentadora en la seva edició de les 15:00 hores. Un canvi que no ha passat desapercebut i que marca un nou capítol per a una professional de la casa: Arancha Morales.

El retorn d'Isabel Jiménez en solitari la setmana passada semblava anticipar que Ángeles Blanco reprendria el seu lloc aquesta setmana. Tanmateix, això no ha ocorregut aquest dilluns 14 d'abril, com molts espectadors esperaven. Ángeles Blanco continua absent de l'informatiu, i en el seu lloc ha estat Arancha Morales qui ha assumit la responsabilitat de posar-se davant de la càmera.

Encara que el seu nom pugui sonar nou per a alguns en aquesta franja, Arancha Morales no és precisament una acabada d'arribar de Informativos Telecinco. Des de l'any 2019, va ser una de les presentadores de l'informatiu matinal, càrrec que va mantenir fins al passat setembre, quan Laila Jiménez i Bricio Segovia van assumir aquesta franja. Des de llavors, ha continuat formant part de l'engranatge de l'informatiu com a editora i preescriptora, una tasca que exerceix des de la passada tardor.

| Mediaset

Abans de posar-se davant de les càmeres, Arancha Morales va ser una de les reporteres més reconegudes de la cadena. El seu treball al carrer li va valer el 2023 l'Antena de Plata, un reconeixement que va subratllar el seu compromís amb el periodisme rigorós i proper. És per això que Telecinco li va donar una oportunitat com un dels seus rostres per a l'informatiu matinal.

En audiències, en les seves edicions de dilluns a divendres, Informativos Telecinco 15:00h va marcar un correcte 11% de share i 1.058.000 espectadors. El noticiari, presentat habitualment per Isabel Jiménez i Ángeles Blanco, va créixer tres dècimes de quota de pantalla respecte al febrer. Informativos Telecinco 15h va igualar el seu rècord de temporada en share mentre bat el seu rècord de temporada en nombre d'espectadors, pujant en target comercial fins al 13,7% de quota de pantalla.