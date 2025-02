La confessió d'Isa Pantoja sobre el sexe del seu nadó amb Asraf Beno que ningú esperava

Isa Pantoja s'acosta al seu cinquè mes d'embaràs. La jove espera el seu segon fill a mitjans d'any, per la qual cosa es troba a pocs mesos de donar a llum. Normalment, en moments tan avançats de l'embaràs, les famílies ja poden conèixer el sexe del seu nadó, però Isa Pantoja i Asraf Beno encara no han volgut saber-ho.

"Només un dels meus millors amics, Germán, coneix el sexe del nadó", ha declarat la filla de la tonadillera a 'Vamos a ver', on col·labora. El tema porta aixecant especulacions des de fa uns dies, quan Anuar Beno, germà del pare, assegurava estar desitjant donar la benvinguda "al nadó".

En referir-se al nadó en masculí, alguns mitjans i espectadors ho van prendre com una confirmació que seria un noi. No obstant això, Isa Pantoja ho ha desmentit en el seu programa, assegurant que encara no ho saben. També ha volgut aclarir el perquè d'aquesta decisió.

| Instagram, @isapantojam

"Se suposa que havíem de fer una festa de revelació de gènere", aclarava la jove, assegurant que ni ella mateixa ho sabia encara i que estava "desitjant" saber-ho. No obstant això, la difícil situació per la qual està passant la seva cosina, Anabel Pantoja, ha posposat el moment.

"Tal com estava la situació, tampoc em semblava el moment per fer la festa", ha declarat Isa Pantoja, en referència a la situació judicial de la família. I és que fa unes setmanes coneixíem la decisió del Tribunal d'investigar Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, per possibles maltractaments.

Després de tot el que ha passat, Isa Pantoja no sap si podrà fer el 'gender reveal', encara que assegura que és una cosa que li faria il·lusió. "No vull renunciar a aquesta celebració perquè durant el meu primer embaràs no vaig poder viure-ho com jo volia, no van ser uns mesos molt bonics", explicava.

No obstant això, la filla de la tonadillera ho té molt clar. Ella prefereix tenir un altre nen. Seria el segon, ja que el seu primer fill, fruit de la relació amb Alberto Isla, ja té 10 anys. Per la seva banda, Asraf Beno no està d'acord: prefereix una nena. De moment, la parella haurà d'esperar que la situació millori per donar a conèixer el sexe del seu futur nadó.