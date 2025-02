No et perdis l'especial Sant Valentí que prepara 'First Dates' amb Carlos Sobera

Torna la cita més important de l'any per a Cupido i les seves fletxes. 'First Dates' prepara la celebració de la seva festivitat més important: la de Sant Valentí. I ho farà amb una programació especial que durarà tota la setmana i amb Carlos Sobera com a mestre de cerimònies.

Des de el pròxim dilluns 10 fins al divendres 14 de febrer, el programa de Cuatro oferirà cinc programes especials en els quals el restaurant acollirà una escenografia especial. En una oda al romanticisme, 'First Dates' es trasllada a alguns dels escenaris més intensos i romàntics de la història: la Toscana italiana i la Provença francesa.

En aquest especial Sant Valentí, el programa inclourà algunes novetats per convertir l'espai en un niu d'amor. Una d'elles, és 'L'Arbre dels desitjos' en el qual els solters podran penjar els seus desitjos més íntims per a la vetllada. També podran rebre missatges que podrien ser decisius per al destí de les seves cites.

| tveo.cat, Mediaset

Un altre dels principals canvis serà en el menú. Bé és sabut que una de les parts més importants d'una cita és el menjar i 'First Dates' vol que tot sigui perfecte. Per això, la nova carta inclourà plats creats especialment per a aquesta celebració. Broqueta de fruites ‘Fletxes de Cupido’, cloïsses ‘Cors de mar’, el filet ‘Cor de foc’ o la irresistible ‘Dolça temptació’ en forma de pastís de gerds.

La música en viu també tindrà una gran importància, amb l'actuació de 'Sexys Zebras' en directe durant el programa.

Al llarg d'aquesta setmana, l'especial acollirà un ampli repertori de cites, des de parelles que van sorgir després de conèixer-se a ‘First Dates’ a alguns que busquen donar-se una nova oportunitat. Per descomptat, no faltaran els clàssics daters que tant donen de què parlar: aquells que no es coneixen. És possible, que alguna d'elles acabi amb lliurament d'anell i tot. Al cap i a la fi, és Sant Valentí.

El dating show, liderat per Carlos Sobera i format per Laura, Matías i les bessones Marisa i Cristina, es troba en plena forma. Amb les seves emissions de dilluns a dijous, ‘First Dates’ (7,4% i 977.000) avança al seu competidor en la seva franja d'emissió. La seva emissió en divendres (8,3% i 981.000) anota el seu segon dada mensual més alt en quota de pantalla, amb el major avantatge de la seva història davant la seva competència directa.