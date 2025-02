'Fiesta' treu a la llum l'infern que està vivint Can Yaman per una assetjadora

Can Yaman està travessant una situació molt delicada després de revelar-se que una seguidora seva l'estaria xantatjant amb gravacions íntimes que va realitzar en la intimitat de casa seva. Segons ha desvelat 'Festa', l'autora d'aquestes gravacions és una dona que pertany al seu club de fans. Can Yaman mantenia una relació de confiança amb ella a través d'una connexió propera amb la dona del pare de l'actor.

Aquesta amistat va ser suficient perquè la seguidora fos invitada a passar uns dies a la casa del pare de Can Yaman a Turquia. "Aquesta persona es va ficar a casa del seu pare i el gravava. Ella va conèixer la que era nòvia del pare de Can Yaman i aquesta noia la va convidar a Turquia perquè passés uns dies a casa del pare amb ells", van explicar a 'Festa'.

Durant la seva estada, la fan va aprofitar per gravar l'actor en moments quotidians com quan veia la televisió, menjava, dormia, i fins i tot hauria aconseguit "imatges íntimes" de l'intèrpret. 'Festa' es va posar en contacte amb la dona responsable de les gravacions, qui va respondre de manera evasiva i desafiant en ser interrogada sobre els vídeos. "Per què t'he de dir això a tu? Has vist aquestes imatges? No t'he de contestar res", va respondre sense donar més detalls.

| Mediaset

Recordem que Can Yaman s'ha fet famós gràcies al seu treball com a actor, encara que també ha treballat com a model i és llicenciat en Dret. L'estiu passat, va sorprendre els seus més d'onze milions de seguidors a Instagram en tancar el seu compte, cosa que va generar nombroses especulacions sobre la seva vida personal. Ara, amb la notícia d'aquesta possible extorsió, la seva decisió sembla molt més comprensible, atès que la seva gran visibilitat l'ha exposat a situacions complicades com la que acaba de sortir a la llum.

Encara no es té informació sobre la reacció de l'actor davant d'aquesta extorsió. No obstant això, molts temen que aquestes imatges siguin divulgades a les xarxes socials davant les pressions de l'assetjadora de Can Yaman.