Ningú esperava el que ha fet David Rodríguez: abandona Anabel Pantoja a Canàries

La investigació al voltant d'Anabel Pantoja i la seva parella, David Rodríguez, per un presumpte delicte de maltractament infantil segueix el seu curs. La parella, que es troba en un moment especialment delicat, ha estat vista en els últims dies pels reporters que busquen captar alguna imatge d'ells junts. Encara que Anabel Pantoja va compartir recentment una fotografia en què apareix amb David Rodríguez i la petita Alma, els rumors sobre una possible crisi en la relació no deixen de créixer.

Aquesta setmana s'ha conegut que tots dos han optat per contractar equips d'advocats diferents, la qual cosa podria respondre simplement a una estratègia de defensa en el cas. A més, Leticia Requejo va revelar a 'Tardear' una informació exclusiva sobre l'anomenada 'Operació salvar a David'. Es tracta d'una iniciativa liderada per Mariló, qui va ser amiga íntima d'Isabel Pantoja, amb l'objectiu de demostrar que David "ha estat sempre un bon pare".

En un nou gir en el cas, la periodista Arabella Otero va informar a 'Festa' que David Rodríguez està a punt d'abandonar l'illa per tornar a Còrdova. La raó principal d'aquest desplaçament és la fi de la seva baixa per paternitat, cosa que l'obliga a reincorporar-se a la seva feina. "Ha de tornar a la feina i posarà rumb a Còrdova en les pròximes hores", desvelava la periodista a Emma García.

| Fiesta, Telecinco

Per la seva banda, Marisa Martín Blázquez ha aportat més detalls sobre la relació de la parella. Les recents imatges d'Anabel Pantoja juntament amb la seva mare, sense la presència de David Rodríguez, han avivat encara més les especulacions. Segons la col·laboradora de 'Festa', el distanciament entre el jove i la família de la seva parella s'hauria intensificat després de la seva declaració davant el jutge.

"David, en la seva declaració davant el jutge, va explicar alguna cosa que a Anabel, i especialment a Merchi no li va fer cap gràcia. M'expliquen que Anabel, per ser la seva parella, no li va donar més importància, però que Merchi sí que s'ho hauria pres especialment malament", explicava Marisa Martín Blázquez.

D'aquesta manera, segons la periodista de 'Festa', la decisió de David Rodríguez de tornar a Còrdova no només es deu a la finalització de la seva baixa paternal. I és que hi hauria grans tensions amb la família d'Anabel Pantoja: "Hi ha diversos familiars d'Anabel que s'estan posicionant clarament més a favor d'Anabel que de David".