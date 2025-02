Anne Igartiburu torna a 'D Corazón' i es veu obligada a donar els motius per la seva absència

Anne Igartiburu ha tornat a casa. Després de la seva absència del dissabte en el programa 'D Corazón', la presentadora basca ha reaparegut en el programa d'avui, diumenge. La seva desaparició en l'episodi passat, on va ser substituïda per Ana Prada, va causar la confusió entre els espectadors, que veien com els dos presentadors habituals del programa desapareixien.

En les últimes setmanes, Anne Igartiburu havia hagut d'enfrontar-se a la baixa de Jordi González, posant-se al capdavant de 'D Corazón' en solitari. No obstant això, l'emissió del passat dissabte començava sense cap dels dos. "Avui és dia 8 de febrer, dia de les primeres vegades", anunciava Ana Prada, una habitual de RTVE.

La periodista, que en els últims mesos també ha presentat 'Mañaneros' davant l'absència de Míriam Moreno, donava així inici al programa. "No sigueu revoltosos que després li ho explico a l'Anne i en Jordi", ha amenaçat entre rialles als seus col·laboradors: José Manuel Parada, Alba Carrillo, Alberto Guzmán, Pelayo Díaz i Jorge Borrajo. Aquesta ha estat l'única referència als dos presentadors extraviats.

| RTVE

No obstant això, aquest diumenge Anne Igartiburu ha tornat per reprendre la seva tasca a 'D Corazón'. La basca, que no ha dubtat a lloar la feina de la seva companya, ha justificat la seva absència en el programa passat. "Jo ahir no arribava al programa", explicava, "per sort, l'Ana Prado era allà per fer el programa increïblement bé Bravo!", ha expressat.

"Això és perquè tinc una bona mestra, que ets meravellosa", la complementava Ana Prado, com a resposta. Un cop fetes les explicacions, el programa seguia amb normalitat.

No és novetat que Anne Igartiburu presenti sola, ja que Jordi González porta setmanes absent mentre es recupera d'un "trancazo" que va agafar durant les seves vacances. "Et pots creure que després de quinze dies de vacances hagi agafat un trancazo?", explicava el presentador en una connexió fa unes setmanes. "Estic amb mal d'esquena, de coll, febre... un show", llistava els seus símptomes.

D'altra banda, un altre dels assumptes que va causar més sorpresa va ser l'absència de Carolina Casado, que durant anys va ser l'encarregada de substituir Anne Igartiburu a 'Corazón'. Segons el mitjà 'Informalia', la presentadora ja no forma part de l'equip, ja que ella mateixa va demanar el seu trasllat a altres programes de la cadena.