Anne Igartiburu es trenca a plorar en acomiadar un dels pilars de 'D Corazón'

Comença el compte enrere per al retorn de l'univers 'Sálvame'. 'La familia de la tele' aterra a la televisió pública a finals d'aquest mes i TVE ja escalfa motors perquè aquesta estrena sigui tot un bombazo. Per això, aquest diumenge 'D Corazón' ha volgut acomiadar un dels seus rostres, que fa el salt al nou magazín de La 1 juntament amb María Patiño i Belén Esteban.

L'arribada de 'La Familia de la Tele' ha generat un terratrèmol a la graella televisiva de la cadena pública. Un dels principals canvis ha estat el cessament d'Eva Hernández, directora del programa d'Anne Igartiburu. La comunicadora passa ara a dirigir el nou de les tardes de TVE, liderat per Inés Hernand, Aitor Albizua i la ja esmentada María Patiño.

Una sortida una mica agredolça, ja que tot i que el canvi d'aires és una bona oportunitat laboral, deixa enrere a un equip amb el qual ha treballat colze a colze durant anys. Mostra d'això ha estat l'emotiu comiat que li ha dedicat Anne Igartiburu, que s'ha mostrat visiblement emocionada. La presentadora basca no ha pogut evitar trencar a plorar en acomiadar-se de la que va ser un dels pilars del seu programa.

| Mediaset

La presentadora no podia evitar les llàgrimes

El que donava la bomba era Sergio Recio, redactor del programa. Després d'emetre un reportatge sobre l'imminent aterratge de 'La familia de la tele' a La 1, el periodista aprofitava per dedicar unes paraules a la seva directora. "Han d'estar orgullosíssims de tenir-te a les seves files, nosaltres ho estem de tu. Gràcies per deixar-te el cor i la pell en aquest programa", deia Sergio Recio, mostrant un enorme ram en agraïment.

Després, era el torn d'Anne Igartiburu d'acomiadar-se de la seva directora. "Què et diré, amiga? Que et trobaré a faltar i t'estimo", començava ja visiblement emocionada la basca. "Les grans s'aventuren, són valentes i, encara que el món sigui de Déu, el té llogat per a gent com tu", seguia ella.

"Enhorabona, estarem a prop de tu sempre, que vagi molt bé", sentenciava llavors la presentadora. Mentre afegia que havia estat "un gust" treballar juntes, la presentadora no podia evitar deixar anar un parell de llàgrimes d'emoció.

Així, l'actual directora de 'D Corazón' passa a ser un dels rostres que formaran part de la direcció de 'La Familia de la tele'. Ho farà juntament amb David Valldeperas, mític rostre de 'Sálvame' i Isa Morata. El magazín aterra a la cadena pública el 22 d'abril.