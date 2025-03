Alessandro Lequio frena en sec 'Vamos a ver' per respondre a Terelu Campos

Alessandro Lequio ha tornat a pronunciar-se sobre Terelu Campos després del seu pas per 'Supervivientes', mantenint ferma la seva versió dels fets. El col·laborador de 'Vamos a ver' no només ha criticat el seu rendiment en el reality, sinó que també ha insistit que l'actitud altiva de Terelu Campos no és nova. De fet, ha recordat episodis que, segons ell, demostren la seva manera de ser.

Un d'aquests episodis fa al·lusió al costum de la presentadora d'anar acompanyada d'una secretària que portava un cendrer a tot arreu. Després del seu retorn de 'Supervivientes', Terelu Campos ha desmentit completament aquestes afirmacions, argumentant que mai no van ocórrer. A més, va afirmar que Alessandro Lequio no podria haver estat testimoni d'una cosa així perquè mai no van treballar junts.

No obstant això, l'italià ha reiterat la seva versió a 'Vamos a ver' i ha recolzat les seves paraules amb missatges que, segons ell diu, proven el que està dient. "El que va fer a 'De Viernes' és tècnica Campos 100%. Anava a parlar del seu pas, diria lamentable, de l'illa, i en comptes d'això es va dedicar a exagerar la qüestió del cendrer i el del seu pare em fa tant de pudor que no puc dir res", va afirmar.

| Mediaset

A més, Alessandro Lequio va reiterar la seva postura assegurant: "Ho feia a Telecinco i Adriana Dorronsoro sap perfectament que el que estic dient és veritat. Una de les persones que ho veia continua treballant en aquesta casa, és de la màxima confiança d'Adriana i va dir 'Alessandro s'ha quedat curt. Li havia de posar la maneta perquè escopís els xiclets'".

Davant d'aquestes declaracions, la presentadora de 'Vamos a ver' assentia. Explicava que, encara que no pot confirmar si va succeir tal com, sí que ha escoltat d'aquesta persona relats similars que reforcen la versió d'Alessandro Lequio. "Vaig veure al costat de maquillatge, una noia moníssima amb el cabell curt amb el cendrer a la mà. La seguia a tot arreu i esperava que llancés la burilla o el xiclet", afegia

"El que més em sorprenia i ja ho he explicat és la prosopopeia d'aquesta senyora. Una altivesa que no havia vist en la meva vida i que no em podia explicar, però et puc donar la meva paraula, amb la meva paraula n'hi ha prou", concloïa Alessandro Lequio.