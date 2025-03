'De Viernes' anuncia quatre convidats estrella i el retorn d'una secció aplaudida

'De Viernes' torna a comptar aquest 7 de març amb alguns dels convidats més buscats del moment. Una setmana més, el programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona rebrà a quatre convidats: José Saborido, Jessica Bueno, Sandra Barneda i Yola Berrocal. A més, 'De Viernes' analitzarà l'estrena de 'Supervivientes' amb imatges inèdites, presentant atenció a la missió de Terelu Campos, que apunta que no serà substituïda en el format.

D'aquesta manera, José Saborido visitarà de nou el plató de 'De Viernes' per defensar-se després de les crítiques rebudes arran de la seva entrevista de la setmana passada. Tornarà a desvelar més detalls de la relació de la seva germana, Susana Saborido, amb Joaquín Sánchez.

Per la seva banda, Jessica Bueno també s'asseurà al programa després de la seva recent ruptura amb Luitingo. Afrontarà els rumors sobre possibles terceres persones i relatarà com ha estat tot el procés fins a arribar a la separació. Així mateix, Jessica Bueno també revelarà com és la seva relació amb el seu també ex Jota Peleteiro i amb l'actual dona d'aquest.

| Mediaset

També visitarà 'De Viernes' Sandra Barneda, presentadora de 'La Isla de las Tentaciones' i la persona que més a prop ha viscut tot el que ha succeït durant les gravacions a República Dominicana. Revelarà per primera vegada detalls inèdits, secrets inconfessables i tot el que no s'ha vist d'aquesta edició, una de les de més èxit de la història del format, marcada, entre altres fites, pel fenomen Montoya.

L'estrena de 'Supervivientes 2025' i la missió especial de Terelu Campos també centraran l'atenció de 'De Viernes', que oferirà imatges inèdites de l'inici de l'aventura. Totes seran comentades per Carmen Lomana, María Jesús Ruiz, Ángel Cristo, Carmen Borrego i Olga Moreno, a més dels col·laboradors habituals.

Per últim, Yola Berrocal també s'asseurà al plató de 'De Viernes' per repassar la seva trajectòria 25 anys després de saltar a la fama. Una carrera que actualment ha virat cap a la representació artística, tasca que li ha generat crítiques a les xarxes socials.

En audiències, la setmana, 'De Viernes' va pujar a màxim anual fins a un 11,3% i 916.000 amb l'entrevista a Olga Moreno.