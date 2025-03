Mediaset anuncia per sorpresa la sortida de David Cantero d'Informatius Telecinco

David Cantero conclou inesperadament la seva etapa professional a Informativos Telecinco. Mediaset España ha comunicat que ha tancat les condicions per donar per finalitzada l'etapa professional del periodista a la companyia després de gairebé 15 anys de trajectòria. Una notícia que ningú esperava i que ara deixa un lloc a l'edició del cap de setmana d'Informativos Telecinco.

Durant aquest temps, David Cantero ha estat una figura clau a Informativos Telecinco. El periodista va arribar al grup el 2010 per presentar l'edició del migdia, on va estar fins al 2023. Va ser a l'inici del 2024 quan va saltar al cap de setmana, en aquesta última etapa acompanyat amb María Casado, que va aterrar al setembre a Informativos Telecinco.

Cal destacar que David Cantero va iniciar la seva carrera com a càmera de diversos programes de RTVE com 'Si yo fuera presidente' o fins i tot 'Barrio Sésamo'. Va ser el 1997 quan va saltar com a presentador del Territorial de RTVE, abans de saltar al Canal 24 Hores. Va ser el 2004 va fer el salt al Telenotícies de La 1 el cap de setmana, on ja va coincidir amb María Casado, i va romandre fins al seu fitxatge per Informativos Telecinco.

| Telecinco

En el comunicat, Mediaset España ha volgut expressar el seu agraïment més sincer a David Cantero per la seva dedicació i compromís al llarg d'aquests anys i desitjar-li tot el millor en el nou temps que ara emprèn.

Aquesta notícia ha agafat per sorpresa, tenint en compte que s'ha comptat amb David Cantero com una de les grans apostes d'Informativos Telecinco des de la reestructuració. Ara es queda una cadira buida, amb Maria Casado. Cal destacar, a més, que la parella tenia una gran complicitat i cada setmana sorprenien l'audiència amb diferents bromes en directe.

Recordem que actualment Laila Jiménez i Bricio Segòvia estan al capdavant de l'edició matinal d'Informatius Telecinco. Per part seva, Ángeles Blanco i Isabel Jiménez presenten al migdia, mentre que Carlos Franganillo està el cap de setmana. Per la seva banda, María Casado es queda en solitari el cap de setmana, en espera de saber el seu nou acompanyant.