Comunicat de Claudia Bavel després de les seves paraules directes sobre Luis Figo a 'De Viernes'

Claudia Bavel segueix al centre de la polèmica després de la seva última intervenció a 'De Viernes'. La model i actriu de cinema per a adults va aparèixer fa unes setmanes a les pantalles després d'haver tingut un affaire amb Íker Casillas. No obstant això, en els últims dies s'han utilitzat més noms de futbolistes, com el de Joaquín Sánchez, que estaria al límit de la ruptura amb Susana Saborido.

D'aquesta manera, en el seu retorn a 'De Viernes', també va sortir el nom de Luis Figo, futbolista del Real Madrid. Segons Claudia Bavel, forma part de la seva llarga llista de conquestes. De fet, la protagonista va revelar que Luis Figo havia intentat seduir-la quan encara mantenia una relació amb Íker Casillas, també antic futbolista del Real Madrid.

Poc després, el mateix Luis Figo va reaccionar a les seves xarxes socials, desmentint les paraules de Claudia Bavel a 'De Viernes'. "Però aquesta brossa de què va? Haurien de rentar-se la boca abans que es refereixin a la meva persona!!! Prendré mesures legals en conseqüència amb aquesta informació difamatòria", va escriure.

| Mediaset

Després d'això, Claudia Bavel ha hagut de desmentir les seves paraules tan sols dos dies abans a 'De Viernes', a través d'un comunicat a la seva agència de representació. Una empresa que és la de la coneguda Yola Berrocal, que ha compartit el comunicat. De fet, Luis Figo també s'ha fet ressò del comunicat a les seves xarxes socials, creant gran confusió, ja que molts han pensat que Yola Berrocal era la seva pròpia representant.

Comunicat de Claudia Bavel a través de Yola Berrocal Managment

Mitjançant el present comunicat i en relació amb la participació de la Sra. Claudia Bavel al programa 'De Viernes' emès el passat 28 de febrer de 2025 a Telecinco, i de les declaracions vessades per aquesta en dit programa contra la persona del Sr. Luis Figo, aclarim:

Que la Sra. Bavel i el Sr. Figo, únicament van coincidir en un esdeveniment, negant qualsevol tipus d'insinuació o contacte d'aquest últim amb la Sra. Bavel. Per això s'esmena així qualsevol insinuació o interpretació derivada de les declaracions de la Sra. Bavel en dit programa, retractant-se de les mateixes, i demanant expressament disculpes al Sr. Figo pel perjudici que aquestes paraules hagin pogut causar en la seva imatge i persona, així com en el seu entorn familiar i professional.

A través del present comunicat es nega i desmenteix, per tant, la veracitat de qualsevol informació que contradigui el que s'ha exposat.