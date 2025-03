El contundent missatge d'Isabel Rábago després de ser acomiadada sobtadament de Telecinco

El passat mes de gener, l'acomiadament d'Isabel Rábago de Mediaset va agafar per sorpresa a molts. La col·laboradora, que havia format part de diversos programes de Telecinco, va ser apartada sense que s'expliquessin els motius. Des de llavors, ha trobat en les seves xarxes socials el lloc ideal per compartir els seus pensaments i, de vegades, per enviar missatges a la seva antiga cadena.

En la seva última publicació, Isabel Rábago ha expressat la seva gratitud als companys de professió que l'han recolzat en aquest temps, tant en privat com en públic. Entre ells, destaca els col·laboradors de 'Ni que fuéramos', espai en el qual Kiko Matamoros va sortir en la seva defensa.

La periodista va compartir un fragment de 'Ni que fuéramos', acompanyat d'una reflexió en la qual deixa clar que la seva història encara no ha estat explicada completament. "Arriben els Idus de Març", va escriure de forma enigmàtica, deixant entreveure que en algun moment parlarà obertament sobre la seva situació.

| Mediaset

"Durant aquests mesos d'absència forçada he rebut l'afecte d'amics de veritat, d'aquells que no tenen por. El respecte de companys de professió, de noms propis de tots els àmbits socials que s'han preocupat per mi. Sense preguntar, oferint-me la seva ajuda", va explicar.

"Rebre aquests missatges i trucades em feien plorar. No em fa vergonya reconèixer-ho. No ha estat fàcil, gens fàcil. Aquells que coneixen l'altra via per accedir a mi, sense molestar, ho han fet i tots els vostres missatges m'han arribat amb el mateix afecte que es van escriure o es van dir. He trigat molt a anar contestant. No tenia les respostes. Encara no tinc respostes, però contestant", afegia.

"Aquests dies estic revisant molts vídeos, articles, tot el que s'ha dit i escrit, ho he de fer. He vist això fa una estoneta. M'han emocionat. Si alguna cosa valoro en aquesta vida és la llibertat. I ells, 'Ni que fuéramos', tenen aquesta llibertat i el més important, no tenen por d'expressar el que pensen públicament. Jo tampoc. En això sóc igual a ells. Ells, des de la distància i sense necessitat de preguntar, respectant el meu silenci, han comprès la intrahistòria. Potser perquè van passar pel mateix. Ells abans que jo. Ells més grans", explicava Isabel Rábago.

| Mediaset

Amb un missatge contundent, ha assegurat que, arribat el moment, parlarà sense reserva: "Sí, la intrahistòria serà explicada, però al seu degut temps. Molts s'hauran de donar més d'un punt a la boca. Tampoc m'importa. Els mediocres, les males persones, els col·laboradors necessaris, ho seguiran sent tota la vida. Sense més".

Així mateix, Isabel Rábago ha subratllat que sempre ha actuat amb dignitat i que no va ser ella qui va iniciar els rumors: "Sóc una senyora, sempre ho he estat i ho seré. No tots poden dir el mateix. No vaig ser jo qui va agitar el vesper i va filtrar alguna cosa de la manera menys elegant i falsa. Intentant fer mal personal i professional. El viscut, segueix fent mal, algú estarà molt feliç per això. Gaudeix-ho. Per la meva part no hi ha rancor perquè mai no n'hi va haver. La decepció va ser tan gran que tot ho va cobrir", lamenta.

Per concloure, la periodista s'ha mostrat optimista i enfocada en la seva carrera com a advocada: "Estic forta i ho estaré molt més. Exercir com a advocada em fascina, em plena i m'entusiasma i en quant resolgui el que he de resoldre qui sap si la tele tornarà a la meva vida. Els ponts els creuo quan estic davant d'ells. Gràcies a tots i a ells, en especial".