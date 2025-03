Ningú esperava les paraules de Joaquín Sánchez després de sortir a la llum les seves infidelitats.

El viatge de Joaquín Sánchez per Estats Units ha arribat a la seva fi amb l'emissió de l'últim capítol de 'El Capitán en América'. En aquesta entrega final, emesa a Antena 3 aquest dimecres 5 de març, el protagonista va celebrar el seu 43 aniversari d'una manera molt especial. Joaquín Sánchez va fer una inesperada reflexió, en una sessió amb un psicòleg, que ha cridat l'atenció just quan han sortit a la llum suposades infidelitats a la seva dona, Susana Saborido.

En ser preguntat si li preocupava fer-se gran, va respondre amb claredat: "No, no em fa por fer-me gran. Al revés, complir anys és vida i és experiència". També va parlar sobre el que considera els seus majors èxits: "Com tot a la vida, crec que al final el més important és la família. Tinc una família molt bonica, molt afectuosa. Compartim moltes coses. En això sí que he encertat".

No obstant això, també va reconèixer els seus errors sense embuts: "Moltíssims, he comès moltíssims errors. La vida també va d'això, d'equivocar-te i seguir endavant". Unes paraules que criden l'atenció just en plena polèmica per les suposades infidelitats, amb Claudia Bavel com la principal protagonista.

| Atresmedia

Quan li van preguntar què esperava d'aquest aniversari, la seva resposta va ser senzilla: "Doncs no espero gaire, em conformaré amb estar amb elles". El que no imaginava era la sorpresa que li tenien preparada la seva esposa i les seves filles. Durant el dinar de celebració, va aparèixer 'Jennifer López', encara que en realitat es tractava de la seva doble. L'actriu va bromejar amb un divertit "Te la vas menjar, papà!", mentre que Joaquín Sánchez, entre rialles, va admetre: "És que me l'hauria menjat sencera".

Encara que les gravacions de 'El Capitán en América' van tenir lloc a l'estiu, la seva emissió ha coincidit amb un moment de gran enrenou mediàtic al voltant de Joaquín Sánchez i Susana Saborido. Claudia Bavel va fer públics uns missatges privats amb el futbolista, cosa que ha generat especulacions sobre una possible infidelitat. Davant aquesta situació, el matrimoni ha reaccionat amb un comunicat en el qual afirmen que "emprendran accions legals contra totes aquelles persones que han difós circumstàncies atinents a la vida privada" de la parella.