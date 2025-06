'De Divendres' anuncia els seus quatre convidats estrella, amb l'entrevista a Marta Peñate

'De Divendres' torna a anunciar quatre convidats de luxe per a la nit del 6 de juny. El programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona torna a comptar amb les entrevistes més buscades, amb les esperades primeres paraules de Marta Peñate o Carlo Costanzia pare. La setmana passada, en audiències, 'De Divendres' va pujar tres dècimes de quota fins a un 11,5% de quota de pantalla i 861.000 televidents amb l'entrevista a Terelu Campos.

D'aquesta manera, després de la condemna a més de 12 i 8 anys de presó per intent d'homicidi a Pietro i Rocco Costanzia, el seu pare Carlo Costanzia s'asseurà al plató de 'De Divendres'. Revelarà com està vivint la resolució judicial, com ha reaccionat el seu fill Carlo a la notícia i com afronten el recurs davant la sentència. Absolt de l'acusació per presumpte encobriment i falsedat documental, Carlo Costanzia també valorarà l'entrevista publicada aquesta setmana a la seva exdona, Mar Flores, en què ha parlat de la seva relació i de la infància del fill de tots dos, Carlo.

Després de perdre el nadó que esperaven després de sotmetre's a un tractament de transferència embrionària, Marta Peñate i Tony Spina concediran la seva entrevista més dura. Revelaran a 'De Divendres' com han rebut aquest cop tan dur i com es troben només 24 hores després de fer-ho públic als seus seguidors.

D'altra banda, Carmen Alcayde, una de les grans protagonistes de 'Supervivientes', oferirà la primera entrevista en profunditat després de la seva expulsió. Farà front a totes les crítiques que ha rebut no només procedents d'alguns concursants, sinó també dels seus companys de professió, que han criticat especialment el seu acostament a l'exparticipant de 'La Isla de las Tentaciones'. També abordarà les seves diferències al reality amb Pelayo i Makoke, en presència de la mare i el xicot de tots dos.

Finalment, 'De Divendres' oferirà l'última hora de 'Supervivientes' en plena recta final de l'aventura amb imatges inèdites. Comptarà amb les valoracions de la mateixa Carmen Alcayde, Terelu Campos i Carmen Borrego, entre altres col·laboradors i familiars dels concursants.