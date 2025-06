Marta Peñate comunica que ha perdut el fill que esperava de Tony Spina

Molt males notícies per a Marta Peñate i Tony Spina.Només tres setmanes després d’anunciar el seu embaràs, la parella ha revelat que han perdut el nadó que estaven esperant. Una notícia que han comunicat als seus seguidors a través de les seves xarxes socials després del cop dur que ha estat per a ells.

Recordem que va ser a principis de maig quan Marta Peñate es va sotmetre a una nova transferència embrionària. Una decisió després que patís un avortament el passat mes d’octubre.El 13 de maig va anunciar el seu nou embaràs, però ara han comunicat la pitjor de les notícies.

"Hola a tothom, realment això és una cosa superdura per a nosaltres. Diríem que estem bé, però realment no ho estem. Dimarts la Marta va tenir una petita taca i va decidir anar a urgències, resultat: ha perdut l’embaràs, ja no batega el cor", ha començat el dur comunicat.

| Instagram, @martapenateamador

"Això ha estat un dels cops més durs de la nostra vida. És dur? SÍ. La probabilitat que passés alguna cosa després del batec i del progrés que estava tenint era baixa, però podia passar. Hem de reconèixer que ara mateix tenim ganes de fugir, oblidar i no enfrontar-nos a la realitat, però cal fer-ho", afegeix la parella.

"Suposo que la vida és així, et posa obstacles al camí perquè els superis. Som guerrers, i perdre algunes guerres no vol dir perdre la batalla. Encara que siguin moments durs, continuem tenint motius per somriure: som una parella genial, tenim una família genial i una vida per davant", comparteixen amb els seus seguidors Marta Peñate i Tony Spina.

"Estem paralitzats i passarem alguns dies dolents, però continuarem somrient a la vida, la vida és molt bonica per deixar-la de banda. Espero que entengueu que després d’aquesta mala experiència la propera vegada portem el tema en privat, crec que ja hem ajudat i visibilitzat això moltíssim, la propera vegada esperarem que sigui un escàndol per explicar-ho. Gràcies a tots per ser-hi, gràcies a tots per dedicar-nos sempre paraules tan boniques i estimar-nos", conclou el comunicat.