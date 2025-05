Jeimy Báez desmunta Yulen Pereira per les seves mentides a 'De Viernes' sobre l'embaràs

El plató de 'De Divendres' es va convertir aquest divendres en l'escenari d'una confrontació molt esperada. Després de setmanes de rumors i versions contradictòries, Yulen Pereira va trencar el seu silenci amb una entrevista exclusiva en què va abordar públicament la seva presumpta paternitat del fill que espera Jeimy Báez. El que semblava una simple aclariment va derivar en una nit carregada de tensió, ja que Jeimy Báez va reaccionar en directe, desmuntant punt per punt les declaracions de l'esportista.

D'aquesta manera, Yulen Pereira va assegurar que mai va intentar imposar una decisió a Jeimy Báez, sinó que va expressar el que, segons la seva opinió, era el més adequat donades les circumstàncies. "Preferia no seguir endavant amb l'embaràs perquè no era el moment", va dir, deixant clar que la seva postura va ser només una suggerència. També va insistir que no ha intentat esquivar la seva responsabilitat com a futur pare.

Tanmateix, Jeimy Báez no va trigar a donar la rèplica, i ho va fer en directe, visiblement dolguda i amb documents, records i frases precises. "L'últim que vaig saber de Yulen, el 27 de febrer, és que quan naixés s'anirien a prendre els protocols que toquessin", va declarar, acusant-lo de tergiversar la realitat. Segons la seva opinió, les paraules de Yulen Pereira només són per millorar la seva imatge: "Perquè deixin d'insultar-lo a Instagram, no perquè li importi el meu fill".

| Telecinco

Segons el seu testimoni a 'De Divendres', Yulen Pereira va manifestar des del principi que no desitjava ser pare, cosa que la va portar a consultar quines opcions legals tenia davant d'aquest rebuig. "No vull que reconegui el meu fill perquè se l'està obligant i li vaig proposar signar un paper perquè renunciï a ser pare, però ho va rebutjar", va explicar Jeimy Báez.

La jove també va explicar a 'De Divendres' per què va prendre la decisió de bloquejar-lo a WhatsApp. Assegura que va ser per salut mental i sota recomanació professional: "El vaig bloquejar a WhatsApp pel meu estat, per la pressió. La psicòloga que em va posar 'GH DÚO' m'ho va recomanar".

Tot i que Yulen Pereira li va enviar missatges assegurant que hi seria present, Jeimy Báez afirma que el seu compromís es va esvair tan bon punt va decidir continuar amb la gestació. "Les trucades sempre han estat obertes per a ell, si no ha sabut res en aquests sis mesos és perquè no ha volgut. No puc negar al meu fill un pare, així que he de deixar un canal per trucar. Crec que un nen és massa seriós com per trucar", va afirmar Jeimy Báez a 'De Divendres'.

"No vull compartir l'educació del meu fill amb aquestes persones. Ara mateix, no vull saber res. Es pot equivocar, però llavors t'asseus aquí i dius que t'has equivocat, no perquè jo t'hagi bloquejat no t'estàs fent responsable del teu fill", va afirmar amb fermesa Jeimy Báez.

El moment més tens va arribar quan Jeimy Báez va llançar un missatge definitiu: "Qui vol estar-hi, hi és. Ell no hi ha estat en sis mesos. Se li van bloquejar els WhatsApp, si això és prou motiu per no saber res del seu fill és el seu problema".