Mediaset anuncia el futur de 'Todo es Mentida' després de l'audiència inesperada d'ahir

Bones notícies per a Risto Mejide després de les audiències de 'Tot és Mentida' aquesta temporada i, en especial, ahir, dimecres 4 de juny. El programa continuarà la seva exitosa trajectòria a Cuatro després de la seva renovació per un any. 'Tot és Mentida', que el passat gener va celebrar el seu sisè aniversari, continuarà oferint la seva particular anàlisi de l'actualitat de dilluns a divendres.

L'humor, l'anàlisi incisiva de l'actualitat i el rigor informatiu de 'Todo es mentira' han conquerit els espectadors. Amb un 10,1% de share i 837.000 espectadors,el programa d'ahir, que va oferir una entrevista al plató i en directe a Leire Díez, es va convertir en l'emissió amb millor share de la seva història i en la més vista des del 7 de març de 2022. Va ser la segona opció més vista de la seva franja i va liderar en target comercial amb un 10,4%.

En l'actual temporada, la setena i la primera produïda en col·laboració amb Vodevil, la productora de Risto Mejide, 'Todo es mentira' registra el seu millor share històric (6,8%). L'espai aconsegueix una mitjana de 581.000 espectadors, la seva dada més alta dels tres últims cursos televisius. Supera en la seva franja per gairebé un punt el seu competidor immediat (5,9%), creix fins al 7,2% en target comercial i millora la seva mitjana nacional a Madrid (9,3%), Castella i Lleó (9,3%), Astúries (7,8%), Aragó (7,6%), Euskadi (7,2%), Andalusia (7%) i Navarra (7%).

| Mediaset

A més, el passat gener, 'Tot és Mentida' va ser guardonat amb el Premi Iris al Programa d'Actualitat o Magazine en la 25a edició del certamen organitzat per l'Acadèmia de Televisió.

Per tant, 'Tot és Mentida' continuarà sent la gran aposta de Cuatro durant un any més. Actualment, el programa de Risto Mejide s'emet en la franja de 15:30h a 18:30h, abans de donar pas a 'Lo sabe, no lo sabe'. No obstant això, aviat també hi haurà canvis a l'equip, tenint en compte que Marta Flich va anunciar la seva inesperada sortida tot i que, juntament amb el presentador, és l'única que forma part de l'equip des dels seus inicis.