Antonio Rossi diu el menys pensat sobre la continuïtat de Pelayo a 'Supervivientes'

En tan sols unes hores, un dels concursants de 'Supervivientes' abandonarà l'illa per sempre. El reality ja ha entrat a la seva recta final i són cinc els que es juguen la seva continuïtat a la gala d'aquest dijous:Damián Quintero, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz, Anita i Montoya. Com cada setmana, al plató de 'Vamos a ver' s'han posicionat per a l'expulsió.

"El meu salvat és en Damián perquè és molt més que un medallista olímpic, és un ésser humà íntegre, generós i amb un esperit de superació admirable. El seu retorn al concurs ha estat una oportunitat per demostrar la seva resiliència i compromís. Mantenir-lo al concurs no només enriqueix l'entreteniment, sinó que també reflecteix els valors de convivència i superació personal. No us oblideu que és un karateka, cinturó negre, campió olímpic i jo també soc karateka", ha estat l'al·legat d'Alessandro Lequio.

Per la seva banda, Pepe del Real ha donat suport a Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes': "Tot i que les últimes setmanes ha obert la boca i ho ha fet malament, ha d'estar al concurs. Durant la seva trajectòria ha demostrat que és un gran supervivent i crec que es mereix estar una setmana més i fins i tot arribar a la final".

| Mediaset

A més, Antonio Rossi ho ha tingut clar i ha donat suport a Pelayo Díaz: "És qui més ha sorprès tothom, és un concursant perfecte. És cert que ara estem comentant que està ficant la poteta, però per la seva globalitat de concurs mereix que aquesta nit sigui salvat"

Pel que fa a Kike Calleja, ha assenyalat la salvació per a Montoya: "És el guanyador indiscutible d'aquest concurs i per això s'ha de salvar. És una persona fidel als seus principis, té un bon cor i ha demostrat ser un bon company quan l'hi han permès. Tot i que és molt intens, aconsegueix amb aquesta intensitat despertar un somriure al públic. Quan els companys no el tracten adequadament, sempre respon amb humor"

Finalment, Carmen Borrego des de 'Vamos a ver' ha donat suport a l'Anita: "Només queden dues dones al concurs i totes hem d'ajudar que les dones arribin a la final. L'Anita ha estat fantàstica en totes les proves, ho ha donat tot, i crec que el cost emocional que ha tingut durant tot el concurs pel que portava de fora i haver conviscut allà amb el problema de la seva relació li ha passat factura. Tot i així, aquí segueix, salvem l'Anita".