'De Divendres' anuncia la convidada que acudeix a plató després de les seves polèmiques declaracions

'De Viernes' ja ha revelat el nom de la seva primera convidada, que s'asseurà aquest 25 d'abril al plató. Després d'un polèmic Scoop, Gloria Camila acudeix aquesta setmana presencialment al programa de Santi Acosta i Beatriz Archidona. La protagonista respondrà a totes les acusacions que ha rebut després de la seva entrevista gravada de fa dues setmanes.

"Després del scoop on Gloria Camila parlava de tot i de tothom... aquest divendres estarà en plató per aclarir totes les seves polèmiques", diu la promo que ha llançat 'De Viernes'.

Recordem que, en la seva anterior intervenció, Gloria Camila va aprofitar l'ocasió per parlar sobre la seva ruptura amb Kiko Jiménez. De fet, la va descriure com una de les experiències més doloroses de la seva vida: "Vaig caure en la seva xarxa. Em va engalipar d'una manera molt educada i vam iniciar una relació. Tot va ser mentida i ha estat una de les ruptures més doloroses de la meva vida perquè ell tenia el seu objectiu clar, per això a dia d'avui soc molt desconfiada".

| Telecinco

D'aquesta manera, Kiko Jiménez va respondre a 'Fiesta': "Això és una cosa molt passada. Jo fa ja set anys que estic amb Sofia i estic vivint el millor moment de la meva vida". "No només va patir ella amb la nostra ruptura, jo també ho vaig passar molt malament quan em va posar les banyes amb Barranco, que d'això no va parlar en la seva entrevista. Jo no vull saber res d'ella, per a mi ella està vetada, no penso parlar del passat i ella és el passat", va afegir.

Gloria Camila també va parlar d'altres persones, com Rocío Carrasco: "Estava oberta a una conversa perquè no deixa de ser la meva germana i he trobat a faltar tenir una figura femenina, una germana".

Una altra de les persones que va respondre a Gloria Camila va ser Ana María Aldón. "He estat molts anys dedicada a una família i la meva estava a 700 km. Tampoc espero que em reconegui ningú res", va dir després d'una indirecta que va rebre a 'De Viernes'.

D'aquesta manera, Gloria Camila serà la gran convidada de 'De Viernes' per a aquest 25 d'abril, a l'espera de conèixer altres protagonistes de la nit. En audiències, l'última entrega, abans de la pausa de Setmana Santa, va marcar un just 10,9% i 894.000 espectadors, sent segona opció.