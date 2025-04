Els col·laboradors de 'De Viernes' diuen prou pel que passa amb Terelu Campos

La esperada reconciliació entre Carmen Borrego i José María Almoguera es va produir, finalment, sota els focus de 'De Viernes'. L'espai va propiciar un cara a cara entre mare i fill que va culminar en una emotiva abraçada. No obstant això, el que havia de ser un moment íntim compartit amb el públic va acabar envoltat en polèmica i amb un nom al centre de tot: Terelu Campos.

La clau de la reconciliació va ser una "teràpia de mediació", organitzada per 'De Viernes', en la qual una especialista va guiar Carmen Borrego i José María Almoguera a través de les seves emocions i records compartits. Després de setmanes d'especulacions, el retrobament va arribar carregat de sinceritat i reflexió. "He aconseguit ser molt feliç", declarava Carmen, visiblement alleujada per recuperar el contacte amb el seu fill. En paral·lel, José María també es va mostrar esperançat: "Per fi es solucionarà tot".

Les paraules de Carmen Borrego van generar emoció: "Aquest nen per a mi ho ha estat tot, s'ha convertit en l'home que tinc davant i del qual avui em sento orgullosa". Amb aquesta declaració, la col·laboradora va posar el fermall emocional a un procés que havia començat amb àudios filtrats de Paola Olmedo, ex de José María Almoguera, criticant la seva aleshores sogra.

| Telecinco

No obstant això, el clima de reconciliació aviat es va veure alterat per una presència que va prendre més protagonisme del previst. Terelu Campos va acaparar bona part de l'emissió amb les seves paraules a 'De Viernes'. La seva proximitat amb els protagonistes i la seva implicació emocional la van portar a dominar la conversa, desplaçant altres companys.

D'aquesta manera, Ángela Portero va ser la primera en manifestar la seva incomoditat quan Terelu Campos la va interrompre: "A mi també m'agradaria dir alguna cosa". Però Terelu no es va aturar, defensant la seva participació per la rellevància de les seves vivències amb la família. Tampoc José Antonio León va aconseguir obrir-se pas: "M'he cronometrat", va dir, denunciant que havien passat més de vint minuts sense intervenir.

Recordem que, en audiències, 'De Viernes' va baixar més d'un punt de share fins a un 10,9% i 894.000 seguidors amb l'entrevista a Gloria Camila.