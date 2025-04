El nou projecte de Miki Nadal, que ascendeix com a presentador a Atresmedia.

Atresmedia continua ampliant la seva aposta pels concursos internacionals i ja prepara l'adaptació de '99 to Beat'. Es tracta d'un exitós game show belga que desembarcarà a Espanya amb el seu particular desafiament d'habilitats. Les gravacions de '99 to Beat' estan a punt de començar i Atresmedia ja ha escollit el presentador, un nom poc habitual.

Segons ha publicat en exclusiva El Confi TV i ha pogut confirmar TVeo, Atresmedia confia en Miki Nadal per presentar '99 to Beat'. El còmic viatjarà molt aviat al Brasil, on es troba el plató del format, per gravar els programes, que es veuran en prime time.

En '99 to Beat', 100 concursants anònims s'enfronten a proves que posen a prova la seva agilitat, lògica, destresa i coneixements generals. La clau del joc és simple: evitar ser l'últim en cada desafiament, ja que qui ocupi aquesta posició queda eliminat. Amb aquesta mecànica, el programa anirà reduint el nombre de participants fins a coronar l'últim jugador en peu, que s'emportarà el gran premi.

| VRT

El format recorda a 'El 1%', un altre dels programes d'èxit a Antena 3, encara que en aquesta ocasió els participants han de demostrar la seva capacitat en múltiples disciplines al llarg de 99 proves. Cal destacar que encara es desconeix en quin canal d'Atresmedia s'emetrà. Actualment tant Antena 3 com laSexta compten amb una variada programació d'entreteniment.

Cal destacar que el nom de Miki Nadal és una sorpresa, ja que habitualment no el veiem com a presentador a Atresmedia. El còmic és un dels històrics col·laboradors de 'Zapeando', el 2016 es va posar al capdavant del fugaç 'Aquí mano jo' i ha presentat les Preuvas de Neox. A més, actualment presenta 'Sopa de lletres' amb èxit en l'access prime time d'Aragó TV.

'99 to Beat' ha demostrat ser un èxit en països com Regne Unit, Alemanya, Itàlia, França i Brasil, on ha estat renovat temporada rere temporada. En alguns casos, com a Alemanya i els Països Baixos, ha assolit ja cinc edicions, cosa que demostra el seu atractiu entre el públic. A Espanya, la producció anirà a càrrec de Boxfish TV, companyia darrere de formats com 'Bake Off' o 'López y Leal contra el canal'.