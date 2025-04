Prime Video posa data d'estrena a 'Érem mentiders', el seu nou thriller de misteri

Prime Video ha desvelat les primeres imatges del thriller de misteri 'Éramos mentirosos', basat en la novel·la d'E. Lockhart. Els vuit episodis estaran disponibles en exclusiva a Prime Video el 18 de juny en més de 240 països i territoris de tot el món. 'Éramos mentirosos' estarà disponible,per tant, a la plataforma com a part de la subscripció Prime.

'Éramos mentirosos' segueix a Cadence Sinclair Eastman i el seu estret cercle anomenat "els Mentirosos", durant les seves escapades d'estiu a l'illa privada de Nova Anglaterra del seu avi. Els Sinclair són part de l'elit dels Estats Units, coneguts pel seu atractiu físic, fortuna familiar i envejable unió. Però després que un misteriós accident canviï la vida de Cadence per sempre, tots, inclosos els seus estimats Mentirosos, semblen tenir alguna cosa per amagar.

D'aquesta manera, "Els Mentirosos" són Emily Alyn ('Gossip Girl') com a Cadence Sinclair Eastman, Shubham Maheshwari com a Gat Patil, Esther McGregor ('Babygirl') com a Mirren Sinclair Sheffield, i Joseph Zada ('Invisible Boys') com a Johnny Sinclair Dennis.

| Prime Video

Completen el repartiment Caitlin Fitzgerald ('Succession') com a Penny Sinclair, Mamie Gummer ('The Good Fight') com a Carrie Sinclair, Candice King ('Cròniques Vampíriques') com a Bess Sinclair, Rahul Kohli ('La caiguda de la Casa Usher') com a Ed Patil, i David Morse ('True Detective') com a Harris Sinclair.

'Éramos mentirosos' està escrita per les showrunners Julie Plec ('Cròniques vampíriques', 'Legacies') i Carina Adly MacKenzie ('Roswell', 'New Mexico', 'Los Originales'), que també són productores executives. A més, en la produccióexecutiva es troben Emily Cummins ('The Endgame', 'Vampire Academy') per a My So-Called Company, i l'autora de la novel·la E. Lockhart. Universal Television, divisió de Universal Studio Group, i Amazon MGM Studios estan darrere del projecte.

El pròxim estrena de Prime Video: 'Memento Mori'

| Prime Video

Recordem queel pròxim estrena de Prime Video, aquest mateix 25 d'abril, és la segona temporada de 'Memento Mori', amb Yon González com a protagonista. Aquesta nova entrega adaptarà la segona part de la saga literària "Versos, canciones y trocitos de carne", escrita per César Pérez Gellida.

Els nous capítols continuen el duel entre Augusto (Yon González) i l'inspector Sancho (Francisco Ortiz). Aquest intentarà detenir l'assassí després que fugís amb Erika (Olivia Baglivi) de Valladolid. L'obsessió per detenir-lo portarà a Sancho al límit, mentre Augusto segueix amb la seva obra poètica i mortal.