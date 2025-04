Audiències: 'Tu Cara Me Suena' arrasa davant la baixada de 'De Viernes' amb Gloria Camila

'Tu Cara Me Suena' arrasa en la seva segona setmana a Antena 3 com el més vist del dia amb un 22,7% i 2.061.000 seguidors.El talent show de Manel Fuentes, que congrega a 5,1M d'espectadors únics, aconsegueix el minut d'or del dia a les 23:20h amb 2.591.850 seguidors i un 26,5% de share. Supera àmpliament a 'De Viernes', que baixa més d'un punt de share fins a un 10,9% i 894.000 seguidors amb l'entrevista a Gloria Camila a Telecinco.

A La 1, la pel·lícula "Peligro inminente" es conforma amb un fluix 8,3% i 870.000 fidels. 'El Blockbuster: La Bestia' a Cuatro baixa a un 5,1% i 554.000 televidents. Finalment, 'laSexta Columna' (5,9% i 630.000) i 'Equipo de Investigación' (5% i 551.000) baixen en audiències a la cadena secundària d'Atresmedia.

'Malas Lenguas' es manté en el seu tercer dia en simulcast

| RTVE

En el seu tercer dia, 'Malas Lenguas' es manté en un 8,9% i 686.000 espectadors: puja lleugerament a un 6% a La 1, però baixa a un 2,9% a La 2. A Telecinco 'Tardear' (8,9% i 738.000) baixa en audiències, però 'El Diario de Jorge' segueix per sobre del doble dígit amb un 10,5% de quota i 793.000 fidels. Pel que fa a 'Y ahora Sonsoles', lidera la tarda amb un 10,8% i 842.000 seguidors des d'Antena 3.

A la sobretaula, 'Sueños de Libertad' lidera com la sèrie més vista del dia amb un estupend 12,9% i 1.147.000 televidents des d'Antena 3. Per la seva banda, 'Valle Salvaje' segueix correcte en audiències en marcar un 9,1% i 763.000 fidels. Just després, 'La Promesa' lidera la seva franja des de La 1 amb un 14,9% i 1.152.000.

'Pasapalabra' de Roberto Leal lidera en audiències amb rècord de temporada un gran 20,4% i 1.758.000 seguidors a Antena 3. 'Reacción en Cadena' puja lleugerament a un 9,9% i 863.000 fidels a Telecinco. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' baixa a un 9,7% i 863.000.

| Antena 3

'El Programa de Ana Rosa' (15,3% i 366.000) lidera en audiències des de Telecinco, igual que 'Vamos a ver' (13,4% i 442.000). No pot amb 'Aruser@s', que lidera la primera franja del matí des de laSexta amb un 17,5% i 401.000 fidels. Per la seva banda, 'Espejo Público' també lidera la seva franja completa amb un 13,4% i 350.000 des d'Antena 3, mentre 'La Ruleta de la Suerte' arrasa amb un 24,1% i 1.678.000 telespectadors.

Antena 3 segueix líder del divendres en audiències

Antena 3 lidera en audiències en la jornada del divendres 11 d'abril amb un 16,4% de share. Telecinco amb un 10,4% supera a La 1 al quedar-se en un 9%. Per la seva banda, laSexta amb un estupend 7,3% està per sobre de Cuatro, que tanca la llista amb un 5,1%.

Aquest divendres, el 57% de la població espanyola va veure la televisió, el que suposa més de 27 milions de persones. En ple prime time, un 43,5% de la població va connectar amb alguna cadena.