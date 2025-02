El futur de Patricia Conde i el seu arriscat fitxatge per a aquest programa a Antena 3

El passat divendres, Patricia Conde es va estrenar com a copresentadora del nou programa de La 1, 'José Mota No News'. La còmica repeteix aventura al costat de José Mota després que a l'estiu de 2023 presentessin junts 'José Mota Live Show'.

Després de ser una de les cares de TVE participant en programes com 'Masterchef Celebrity' o el seu recent 'Telepasión' com a presentadora aquest Nadal, ara farà el salt lluny de la televisió pública. Concretament cap a Antena 3 i la nova edició d'un programa.

Segons ha publicat la revista Semana, Patricia Conde serà una de les concursants de la sisena edició de 'El Desafío' que s'enregistrarà pròximament. En aquests moments s'està emetent la cinquena temporada sent líder d'audiència amb concursants com Roberto Brasero o Victoria de Marichalar.

Així, la pròxima concursant compartirà desafiaments amb María José Campanario, que concursarà per primera vegada, segons avançava Algo Pasa TV. L'odontòloga continua així el seu idil·li amb Atresmedia després de ser concursant de 'Mask Singer'.

| RTVE

A més d'aquests dos fitxatges estrella, la citada revista també ha avançat un altre dels rostres famosos que s'endinsaran en aquesta aventura. Es tracta de Willy Bárcenas que se sotmetrà als reptes proposats en el programa que presenta Roberto Leal la nit dels divendres.

D'aquesta manera, el cantant de Taburete torna a Atresmedia després del seu segon lloc a 'Mask Singer' i el seu pas com a jurat en el talent show de Telecinco, 'Factor X', programa que va ser un fracàs en audiències i que va haver de reestructurar les seves gales.

Falta llavors per saber el nom dels cinc concursants que concursarien en aquesta sisena temporada de 'El Desafío'. En la seva última entrega, va pujar unes dècimes mantenint-se líder de la nit en audiències amb un estupend 15% i 1.426.000 seguidors. Va deixar així en segona posició a 'De Viernes', que va baixar fins a un 10,1% i 807.000 amb les entrevistes a Ágatha Ruiz de la Prada i Massiel. Per la seva banda, el nou programa d'humor de 'José Mota No News' va arribar al divendres amb un escuet 9,2% i 1.029.000 fidels a La 1.