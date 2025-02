Patricia Conde: 'A 'José Mota No News' no hi ha discussions o guerres d'ego'

'José Mota No News' és la nova aposta de La 1 per a la nit de divendres. El programa presentat per José Mota i Patricia Conde rebrà cada setmana celebritats del món de l'art, l'esport o la comunicació. Un oasi on les males notícies no tenen cabuda, només l'humor. Aquest show comptarà també amb la col·laboració estel·lar de Santiago Segura i Florentino Fernández, que cada setmana protagonitzaran divertides seccions i reptes impossibles.

Parlem a TVeo amb Patricia Conde sobre les seves expectatives i desitjos per a aquest nou projecte a La 1.

Si José Mota et truca…

Ho deixo tot. Ens portem molt bé i estic molt contenta i sóc molt afortunada d'entrar en aquest grup d'amics en els quals ell diposita la seva confiança i ens pregunta, ens explica... José Mota ho necessita, necessita que l'abracem, en les seves decisions, en les seves idees… Jo estic molt contenta.

| RTVE

Han dit que poses el sentit comú, no sé si a 'José Mota No News' hi ha molt caos…

No deixem de jugar perquè ens fem grans, sinó que ens fem grans perquè deixem de jugar, però és que aquests tres no han deixat de jugar mai a la seva vida. És una cosa que a mi m'emociona perquè és increïble veure gent tan jove de mentalitat i estan sempre jugant. Sembla que es llancen els trastos al cap, però és la seva manera de jugar i de riure's. Poso el sentit comú perquè al final hem de gravar i la directora i jo els hem de separar moltes vegades. A més, sóc mare i això també m'ajuda molt.

Deies que és un grup d'amics treballant junts. Què és més fàcil treballar amb els amics o treballar amb els que no són amics? Al final us coneixeu molt.

És molt més divertit i és molt més fàcil sobretot treballar amb amics. Després també és emocionant conèixer gent nova i fer nous amics i connectar. Això també forma part de la nostra professió i et portes moltes alegries quan coneixes gent que és molt afí a tu, però és clar, això és molt fàcil. Ja ens coneixem i ens coneixem molt bé des de fa molts anys i no deixa de ser divertit perquè estàs completament relaxada i còmoda.

| RTVE

Però en un grup també hi ha coques i imagino que això fa més mal quan es tracta d'amics…

Què va, no, ni en l'altra ocasió, quan estàvem José Mota i jo, ni ara he vist res que et cridi l'atenció, perquè no hi ha discussions o guerres d'egos que en un moment donat poden sorgir en els rodatges. Et puc assegurar i poso la mà en el que no hi ha baralles d'aquest tipus aquí. Tenim tots aquesta part de sensatesa que fem comèdia i la comèdia ha de ser generosa. Hem de donar-nos suport, celebrar aquests acudits, estar a favor d'obra i saber fins quan pots sortir-te una mica del guió, però tots reprenem i sabem estar al nostre lloc.

Imagino que estàs gaudint del procés, com definiries 'José Mota No News'?

Jo sempre gaudeixo molt més del procés que del final, perquè al final és el que hem de gaudir tots del camí. 'José Mota No News' és aquesta trucada que de sobte dius fa molt que no parlo amb aquesta persona i m'està trucant què haurà passat, no? I sempre, doncs agrada el No news, Good news. Acostumats a veure tantes notícies dolentes tot el temps i aquest ha fet això i fixa't el que li han fet a l'altre.

Farem un petit parèntesi, ja sabem que això està, però no ens podem quedar a casa atrapats per totes aquestes notícies tan malament, que sempre hi seran. Farem un parèntesi per posar un programa divertit que parli d'aquestes notícies que no existeixen o que ens agradaria que sí existissin.

| RTVE

Com ha estat el teu retrobament amb Flo després d'uns anys sense projectes junts?

He treballat molt Flo perquè nosaltres fem moltes convencions, esdeveniments privats, però hem treballat molt. Encara que no ho hàgiu vist, però nosaltres coincidim molt fora de cara a l'espectador. Hem coincidit res amb Gru 4, hem estat en plena promoció.

Quines expectatives tens amb aquest nou projecte? Creus que podeu atreure el públic jove?

Doncs no ho sé, no en tinc ni idea, perquè amb el públic jove ara no ho saps. L'única expectativa que tinc és que la gent que ho vegi, que s'assegui i que es diverteixi i que ho pugui compartir en família. A mi això m'ha fascinat sempre, des que sóc petita veure com estem tota la família al saló de casa nostra veient un programa d'humor.

I no et pensis que tinc moltes expectatives d'audiències, jo sóc de les que està fet el treball, me'n vaig i no vull veure res per por que companys es puguin sentir malament. Jo sempre penso que sortirà bé. No tinc cap expectativa posada en que de la millor o pitjor. Només sé que estem fent una cosa que ens diverteix, que ens agrada a tots, que està molt ben feta, que és molt divertida, que esperem que a la gent li agradi.