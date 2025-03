Atresmedia premia Gotzon Mantuliz després de 'El Desafío' amb un programa propi

Després d'una aplaudida temporada a 'El Desafío', Gotzon Mantuliz ha demostrat ser un competidor excepcional. Des del primer programa es va posicionar com el favorit, mantenint-se en el més alt del rànquing sense que cap rival aconseguís desbancar-lo. És per això que Atresmedia ha recompensat el concursant, ascendint-lo a presentador d'un nou format.

Dijous passat, Gotzon Mantuliz va visitar 'El Hormiguero' juntament amb Susi Caramelo, Lola Lolita i Victoria Federica de Marichalar. "M'he sorprès, que de 12 proves no fallés una. Que és molt probable que una, de tir, que falli. Jo pensava que arribarà el dia i la gala que els nervis juguin una mala passada i falli", confessava davant Pablo Motos.

Gotzon Mantuliz ha treballat dur per arribar a la final, sotmetent-se a entrenaments intensius. "És veritat que m'ho he currat molt, he entrenat dur, i he patit molt perquè tot sortís bé", va admetre a 'El Hormiguero'.

| Atresmedia

El seu repte final, "Quartet extrem", serà una espectacular coreografia acrobàtica que ha portat el seu cos al límit. "Volia una prova espectacular, per tancar el meu pas per l'edició i estan en joc els punts. Em vaig passar de frenada a l'hora d'entrenar", va explicar. "Sóc molt competitiu, i vaig arribar a la final destruït, amb marejos, pel coll per la cama elàstica, amb els braços sense força", va afegir.

Tanmateix, més enllà de la competició, Gotzon Mantuliz té un nou repte per davant. Pablo Motos va revelar en exclusiva que l'esportista serà el presentador d'un nou programa a laSexta. Es tracta de 'Cazadores de imágenes', produït per 7yacción, la mateixa companyia darrere de 'El Hormiguero' i 'El Desafío'.

El programa el portarà a recórrer el món a la recerca d'animals salvatges per fotografiar-los i compartir aquestes imatges en col·laboració amb National Geographic. "L'espai narrarà el procés de com s'aconsegueix aquesta foto, i en cada capítol m'acompanyarà una persona coneguda per viure l'experiència i posar-se cara a cara amb aquests animals", va explicar.

Per obtenir les millors instantànies, Gotzon Mantuliz ha après a interpretar el llenguatge de la natura, una habilitat essencial en les seves expedicions. "Has d'escoltar com els animals fan sons d'alarma davant depredadors com tigres i pumes, i que aquests sons són els que li han de prevenir a ell per captar la fotografia", va detallar.