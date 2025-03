'És un delicte': Juan del Val torna a assenyalar a 'La Roca' el que va passar a 'De Viernes'

Juan del Val ha tornat a manifestar la seva opinió sense reserves aquest diumenge 2 de març en referir-se a Claudia Bavel. A 'La Roca' es van abordar els recents missatges que han sortit a la llum entre Claudia Bavel i el futbolista Joaquín Sánchez. A més, també van tractar les últimes declaracions de la protagonista a 'De Viernes' de Telecinco.

"Jo amb Claudia Bavel estic en un sense viure perquè ha posat el panorama de les celebritys potes enlaire perquè no hi ha setmana en què no es descobreixin més noms", va comentar inicialment Marta Critikian. Unes paraules a les quals Nuria Roca va reaccionar: "És que sembla com una travessa o un bingo". "Doncs si podem fer la travessa de Claudia Bavel i et dic jo que hi haurà més noms perquè a la pregunta de si es desvelaran més rostres coneguts això és el que ha contestat", va afegir Marta Critikian.

En ser preguntada a 'De Viernes', Claudia Bavel va afirmar que tot dependrà de si les seves ex amigues continuen filtrant noms o missatges. Va ser llavors quan Juan del Val va expressar la seva indignació a 'La Roca': "Som idiotes. Donar-li recorregut a aquesta... Ja n'hi ha prou".

| Atresmedia

Pilar Vidal es va sumar a les paraules de Juan Del Val, i Nuria Roca també va mostrar el seu acord. "I després és que no hi ha res, no hi ha un pes d'informació. I prou ja amb la brometa que a veure si les meves ex amigues, mira si tu difons un missatge, encara que després l'ensenyis a les teves amigues és un delicte", va sentenciar Juan del Val a 'La Roca'.

Finalment, Juan Del Val encara va ser més dur: "Ja n'hi ha prou amb la gràcia. La societat en si... Dic un nom i em callo... Em sembla una merda", va sentenciar mostrant el seu descontentament amb l'actitud de Claudia Bavel per mantenir-se en el focus mediàtic.

En audiències, aquest diumenge 2 de febrer, 'La Roca' va pujar a millor dada anual amb un 5,1% de quota i 516.000 espectadors. Va tornar a destacar en el nombre d'espectadors únics que segueixen el programa amb més de 4M.