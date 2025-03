Gerro d'aigua freda per a Seyran després del que presencia de Ferit a 'Una nueva vida'

Nou revés per a Seyran a 'Una nueva vida'. El que va començar com una tranquil·la sortida de compres amb la seva mare i la seva germana es va convertir en un tens enfrontament. En fer una pausa en una cafeteria, es va trobar cara a cara amb Zerrin, la mare de Pelin, que va exigir parlar amb Seyran en privat.

Ja allunyades de la resta, Zerrin no va trigar a anar al gra: esperava que Seyran es disculpés pel que va passar amb la seva filla. Seyran va intentar defensar-se al·legant que ja havia demanat perdó i que no ho tornaria a fer. No obstant això, la mare de Pelin a 'Una nueva vida' no va acceptar la seva resposta.

Zerrin va anar més enllà i va recordar que Ferit i Pelin van mantenir la seva relació fins i tot després del matrimoni, cosa que Seyran sempre va saber i mai va impedir. A més, va descobrir que Esme, mare de Seyran, ignorava tota la situació i no va dubtar a llançar una advertència: "Ferit li va fer promeses a la meva filla i les ha de complir".

| Atresmedia

Seyran va intentar marcar distància a 'Una nueva vida' assegurant que ella no tenia res a veure amb les promeses de Ferit, però Zerrin la va assenyalar com a responsable de tot el que va passar. "Ets la causa de tot", li va recriminar sense miraments.

Abans d'acomiadar-se, Zerrin va ser taxativa a acusar-la de ser una persona interessada i va deixar clar que això no havia acabat. "Ens tornarem a veure", va sentenciar, fent evident que els seus plans encara no havien conclòs.

Amb aquesta estratègia, Zerrin ha deixat clar el seu objectiu: trencar el matrimoni entre Seyran i Ferit. Decidida a aconseguir-ho, la va pressionar perquè anés a casa seva, amenaçant-la amb explicar-li tot a Esme si s'hi negava. Sense altra sortida, Seyran va acabar acceptant sense imaginar el que li esperava.

En arribar, el primer que va veure al saló la va deixar glaçada: Ferit i Pelin compartien rialles i complicitat, com si res no hagués canviat. Per a Seyran, va ser un cop inesperat, ja que estava convençuda que el seu marit havia deixat enrere aquesta relació.

| Atresmedia

La jugada de Zerrin va funcionar. En un instant, va sembrar el dubte en Seyran, fent-li creure que Ferit la continua enganyant i que el seu matrimoni no té futur. Però això no és casualitat perquè Zerrin busca que Seyran perdi tota confiança en Ferit i que el divorci s'acceleri com més aviat millor. Si el seu pla segueix endavant a 'Una nueva vida', Ferit tornarà amb Pelin i la seva filla complirà el seu desig de casar-se amb ell.