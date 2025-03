Audiències: 'Caiga quien Caiga' s'acomiada fluix davant el màxim de 'Lo de Évole'

'Lo de Évole' triomfa en audiències aquest diumenge 2 de febrer liderant la nit amb la seva doble emissió a laSexta. La primera part de l'entrevista a Gabriel Rufián és el programa d'entreteniment més vist del dia amb un 11,3% i 1.537.000 espectadors, mentre que la segona es manté en un 11,7% i 1.363.000. Per la seva banda, 'Caiga quien Caiga' s'acomiada de Telecinco sense funcionar amb un 6,6% i congrega 819.000 espectadors. Just després, el debat de 'GH DÚO' s'acomiada liderant en audiències en late night fins a un 12,5% i 693.000.

No obstant això, també lidera la seva respectiva franja 'Una nueva vida' amb un 11,4% i 1.067.000 fidels. D'aquesta manera, 'La Película de la Semana: The Tourist' a La 1 baixa a un bon 10,2% de share i 1.225.000 espectadors. 'Cuarto Milenio' funciona en audiències des de Cuatro amb un estupend 7,5% i 854.000 televidents.

Per la seva banda, 'Fiesta' no destaca en audiències a Telecinco amb un escuet 8,2% i 842.000. 'La Roca' puja a millor dada anual amb un 5,1% de quota i 516.000. Per la seva banda, 'Aquí la Tierra' segueix fort els diumenges amb un 10,3% de quota i 1.214.000 espectadors a La 1.

| Mediaset

'Socialité' es queda en un pobre 8,4% i 612.000 fidels des de Telecinco: puja al 10,8% en el públic femení. 'D Corazón' amb Anne Igartiburu segueix sense destacar en audiències amb un 7,7% i 618.000 seguidors a La 1.

'La Ruleta de la Suerte' lidera el migdia en audiències amb distància amb un 16,2% i 1.284.000 des d'Antena 3. La primera edició d'Antena 3 Noticias és l'informatiu més vist del dia amb 2.153.000 seguidors juntament amb un 21,7% de share.

Antena 3 lidera el diumenge en audiències

Antena 3 lidera en audiències el diumenge 2 de març amb un 10,3% de share. La 1 es queda en segona posició amb un 8,9%, mentre que Telecinco està lluny amb un pobre 8,2%. Per la seva banda, Cuatro amb un 7,1% supera laSexta, que es queda en cinquena posició amb un 6,3%.

Aquest diumenge, 28,5M d'espectadors van veure la televisió, el que suposa que el 60,5% de la població va connectar en algun moment amb alguna cadena. El consum s'eleva fins als 194 minuts per espectador (3,2 hores).