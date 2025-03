'Es un delito': Juan del Val vuelve a señalar en 'La Roca' lo ocurrido en 'De Viernes'

Juan del Val ha vuelto a manifestar su opinión sin reservas este domingo 2 de marzo al referirse a Claudia Bavel. En 'La Roca' se abordaron los recientes mensajes que han salido a la luz entre Claudia Bavel y el futbolista Joaquín Sánchez. Además, también trataron las últimas declaraciones de la protagonista en 'De Viernes' de Telecinco.

"Yo con Claudia Bavel estoy en un sinvivir porque ha puesto el panorama de las celebritys patas arriba porque no hay semana en la que no se descubran más nombres", comentó inicialmente Marta Critikian. Unas palabras a las que Nuria Roca reaccionó: "Es que parece como una quiniela o un bingo". "Pues si podemos hacer la quiniela de Claudia Bavel y te digo yo que habrá más nombres porque a la pregunta de si se van a desvelar más rostros conocidos esto es lo que ha contestado", añadió Marta Critikian.

Al ser preguntada en 'De Viernes', Claudia Bavel afirmó que todo dependerá de si sus ex amigas continúan filtrando nombres o mensajes. Fue entonces cuando Juan del Val expresó su indignación en 'La Roca': "Somos idiotas. Darle recorrido a esta... Ya está bien".

| Atresmedia

Pilar Vidal se sumó a las palabras de Juan Del Val, y Nuria Roca también mostró su acuerdo. "Y luego es que no hay nada, no hay un peso de información. Y basta ya con la bromita de que a ver si mis ex amigas, mira si tú difundes un mensaje, aunque luego se lo enseñes a tus amigas es un delito", sentenció Juan del Val en 'La Roca'.

Finalmente, Juan Del Val aún fue más duro: "Ya está bien con la gracia. La sociedad en sí... Digo un nombre y me callo... Me parece una mierda", sentenció mostrando su descontento con la actitud de Claudia Bavel para mantenerse en el foco mediático.

En audiencias, este domingo 2 de febrero, 'La Roca' subió a mejor dato anual con un 5,1% de cuota y 516.000 espectadores. Volvió a destacar en el número de espectadores únicos que siguen el programa con más de 4M.