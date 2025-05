Antonio Orozco revela el motiu pel qual es va negar a visitar 'Chester' durant 10 anys

'Viatjant amb Chester' i Risto Mejide continuen conquerint els seus convidats, amb el seu sofà com a testimoni. En aquesta nova etapa, el presentador es mostra obert a explorar els seus propis límits emocionals, combinant sensibilitat, humor i una gran capacitat per generar debat.

El sofà més famós de la televisió continua sent un símbol indiscutible de veritat, escolta, proximitat i connexió emocional amb els convidats. En aquesta ocasió, s'hi va asseure Antonio Orozco, qui va presentar el seu nou disc i es va mostrar molt sincer des del primer instant.

Tant és així que, abans de donar pas al Chester, presentador i convidat es van reunir en un lloc amb vistes al mar, una platja que tots dos coneixen bé i consideren familiar. Abans de començar l'entrevista, el cantant es va sentir obligat a compartir aquesta confessió: "M'agradaria parlar d'una cosa amb tu, Risto, perquè ho he de fer, perquè ho vull fer. M'havien convidat a ser antigament en aquest programa i havia decidit no venir".

| Mediaset

"Amb el temps, no sé... Jo volia donar-li una oportunitat al fet que ens coneguéssim", va expressar amb la veu trencada. Tot seguit, no dubtava a explicar-li el motiu: "Jo ho vaig passar molt malament quan va passar tot allò de Pablo (López) i tot allò d'aquella època", va revelar en referència a les crítiques que Risto Mejide com a jurat va dedicar a Pablo López en el seu pas per 'Operación Triunfo'. "Saps que Pablo és un dels meus millors amics, jo donaria la vida per ell, t'ho juro. L'estimo i l'admiro per igual".

"Seure amb tu era una cosa difícil per a mi, perquè a mi això em va ferir com a germà", va explicar visiblement afectat. A les seves paraules, Risto Mejide responia amb una reflexió: "Jo m'he dedicat durant anys a jutjar els altres. I el que la gent segurament no sap, i potser això és una oportunitat també per fer-ho, és que ara em jutjo molt més a mi mateix".

I va revelar que mitjançant una metàfora el que li va passar amb Pablo López. "Hi ha una de les teves cançons de més èxit, que és 'Devuélveme la vida', que no creies que fos un hit. De fet va ser el cinquè senzill d'aquell disc. A mi em va passar el mateix amb Pablo, m'has d'entendre". Per afegir que "no hi ha cap luxe més gran a la vida que reflexionar sobre les coses sense jutjar-les".

Antonio Orozco ho va acceptar i va respectar la seva opinió, però va admetre que el que més li va molestar en el seu moment van ser les formes en què s'havia expressat, ja que, en veure-ho, sabien que el que seguia era molt patiment. Per acabar, Risto Mejide va defensar la seva autenticitat com a clau del seu èxit i va afirmar que actuaria igual si ho hagués de fer de nou.