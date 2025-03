La decisió de Telecinco que afecta María Casado després de la sortida de David Cantero

La sortida de David Cantero d'Informatius Telecinco ha estat una notícia inesperada. Mediaset va fer públic el seu comunicat durant la tarda de dijous, confirmant que la seva marxa seria immediata, per la qual cosa aquest cap de setmana no el veurem al costat de María Casado. D'aquesta manera, sense comiat en pantalla, la seva última aparició va tenir lloc el diumenge 2 de març.

L'endemà, David Cantero va aclarir que la decisió s'havia pres "sense fer soroll, gairebé en silenci". Va deixar clar que "ha estat una separació de mutu acord, amistosa, acordada", desmentint així qualsevol especulació sobre conflictes amb la cadena.

Mentre David Cantero deixa la porta oberta a nous projectes i descarta la jubilació, l'impacte de la seva absència a la cadena és immediat. A partir d'aquest cap de setmana, María Casado assumirà en solitari la presentació de l'edició de cap de setmana d'Informatius Telecinco. Segons ha publicat en exclusiva verTele, Mediaset no té previst incorporar un altre presentador o presentadora per acompanyar-la.

| Telecinco

Es tracta d'una decisió estranya, ja que sempre en el cap de setmana hi ha hagut una parella de presentadors. Això, de fet, passa en pràcticament totes les cadenes també, menys a laSexta. Actualment, Antena 3 compta amb els mítics i líders Matías Prats i Mónica Carrillo, La 1 amb Lara Siscar i Igor Gómez, mentre que Cuatro amb Roberto Arce i Marta Reyero.

D'aquesta manera, Mediaset descarta recórrer a un dels seus rostres habituals d'informatius, en un context on alguns d'ells exerceixen com a "prescriptors" i substitueixen els titulars en la seva absència. O fins i tot apostar per una nova incorporació que aportés un gir a la seva proposta informativa. No obstant això, la decisió ha estat consolidar la presència de María Casado, que va arribar al setembre per reforçar l'equip informatiu.

Recordem que, actualment, Laila Jiménez i Bricio Segovia estan al capdavant de l'edició matinal d'Informatius Telecinco. Per la seva banda, Ángeles Blanco i Isabel Jiménez presenten al migdia, mentre que Carlos Franganillo està el cap de setmana. Per la seva banda, María Casado ara es queda en solitari al cap de setmana.

Cal destacar que l'edició de Cap de Setmana d'Informatius Telecinco amb David Cantero i María Casado havia mostrat una millora en les audiències. El seu estil, més proper i distès, amb bromes i moments espontanis, s'allunyava del to habitual dels informatius i aconseguia connectar amb els espectadors. Això fa encara més cridanera la sobtada marxa de David Cantero.