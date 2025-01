David Cantero no esperava el que li ensenya María Casado a Informativos Telecinco

Aquest dissabte 11 de gener, un dels grans temes d'actualitat a la televisió va ser l'embarcament de la princesa Leonor a bord del vaixell escola Juan Sebastián Elcano. Enmig de la cobertura informativa d'aquest esdeveniment, Informativos Telecinco va dedicar espai a aquest esdeveniment. Tanmateix, el que va cridar l'atenció va ser la inesperada intervenció de María Casado juntament amb David Cantero.

La periodista, en un gir sorprenent, va interrompre el flux habitual del noticiari per protagonitzar un moment espontani amb el seu company. En ple directe, María Casado es va aixecar del seu seient i, sense avís previ, va treure el seu telèfon mòbil. "Has vist que bonica està la meva Daniela?", li va preguntar a Cantero, mentre tots dos observaven la pantalla sense mostrar-la a la càmera.

Aquest gest, que no semblava tenir relació amb la informació, va ser ràpidament redirigit cap al tema de la princesa Leonor i el seu embarcament. María Casado va aprofitar l'instant per reflexionar sobre l'orgull que haurien sentit els reis Felip i Letícia en acomiadar la seva filla abans d'iniciar el seu viatge per l'Atlàntic. Això va permetre que el informatiu prengués un to més personal i emotiu.

Aquest moment de naturalitat i frescor al noticiari va ser rebut per alguns a les xarxes socials. Seguidors de l'espai van destacar l'habilitat de María Casado per intentar connectar amb els espectadors amb un altre to. Tanmateix, alguns altres també creuen que són moments massa forçats, tenint en compte que aquestes bromes ja han succeït en diverses ocasions a Informativos Telecinco el cap de setmana.

En audiències, Informativos Telecinco continua sense funcionar i aquest dissabte no ha estat una excepció. Al migdia, l'espai de María Casado i David Cantero s'ha quedat en un 8% i 758.000 fidels, molt lluny del lideratge d'Antena 3 Noticias (21,3% i 2.001.000). En prime time, les audiències tampoc han acompanyat, marcant un 8,7% i 935.000 seguidors, també com a tercera opció.

Recordem que aquest és només el quart mes des que María Casado es va incorporar a l'equip d'Informativos Telecinco com el fitxatge de la temporada. Es va sumar a David Cantero en la conducció dels informatius dels caps de setmana. Tanmateix, les audiències tampoc han canviat després d'aquest fitxatge.