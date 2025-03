Primeres paraules d'Isabel Jiménez després de la sortida de David Cantero de Telecinco

David Cantero va dir adeu diumenge passat a Informatius Telecinco, en el que va ser la seva última aparició al costat de María Casado. Després d'una etapa de 15 anys a Mediaset, el presentador va sorprendre l'audiència amb la seva inesperada sortida. Ara, Isabel Jiménez, que va compartir molts d'aquests anys amb David Cantero, no va trigar a expressar-li el seu afecte i acomiadar-se públicament.

Al llarg de gairebé dues dècades, David Cantero es va consolidar com una de les figures més representatives de Informatius Telecinco, juntament amb altres rostres com Pedro Piqueras o José Ribagorda. El mateix presentador va compartir a les seves xarxes socials un extens missatge per explicar la seva sortida, en el qual va manifestar: "Me'n vaig de Mediaset tranquil. Han estat 15 anys extraordinaris i deixo enrere bons records, bons moments i amics que trobaré moltíssim a faltar".

David Cantero també va aclarir que la seva sortida va ser "una separació de mutu acord, amistosa, acordada... dura, però amable" i va deixar clar que "no m'he jubilat, no ho tinc en ment de moment". Mediaset, per la seva banda, va agrair públicament la dedicació de David Cantero al llarg d'aquests anys, reconeixent el seu professionalisme i desitjant-li el millor en la seva nova etapa fora del grup.

| Mediaset

D'aquesta manera, Isabel Jiménez, que va compartir durant 13 anys la taula de Informatius Telecinco amb David Cantero, va expressar el seu afecte amb un emotiu missatge a Instagram: "Doncs ja estaria... no? Gràcies per tant. T'estimo, amic. La resta ja està dita", acompanyant el seu text amb algunes imatges de moments entranyables viscuts al costat del presentador.

Per la seva banda, David Cantero no va dubtar a respondre a la publicació d'Isabel Jiménez, agraint-li. "Gràcies a tu per ser el millor del millor, des del primer segon fins a aquest insòlit comiat... love you!", va escriure el presentador.

Entre les reaccions a la publicació, destaca el missatge de Sara Carbonero, que també va voler dedicar-li unes paraules a Cantero: "David, company, amic, professional incansable. Esperit lliure, generós, inspirador, rebel. Una de les millors persones que m'he creuat a la meva vida. Ets molt i la vida et portarà tot el bo que mereixes. Estic segura. T'estimo i t'admiro".